Donald Trump elogia a Claudia Sheinbaum durante un mitin republicano en Arizona, EU

Durante un mitin político en Bullhead City, Arizona, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, expresó elogios directos hacia la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al calificarla como una mujer elegante con una voz hermosa.

En el evento enfocado en respaldar a los candidatos republicanos, el mandatario estadounidense compartió pasajes de sus conversaciones con la titular del Poder Ejecutivo mexicano, al tiempo que reflexionó en tono irónico sobre las implicaciones de sus comentarios en la política actual.

“Me cae muy bien la presidenta de México; es una mujer elegante, con una voz hermosa”, señaló.

Durante su intervención ante los simpatizantes republicanos, Donald Trump abordó de manera incidental su simpatía por la mandataria mexicana tras cuestionar de forma retórica el origen del nombre del Golfo de México.

🔴El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió la voz de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y relató que se lo ha expresado directamente: “Señora Presidenta, si me permite, usted tiene una voz hermosa”. pic.twitter.com/Rzrzdh4Qyn — Azucena Uresti (@azucenau) October 14, 2026

En ese contexto, el líder estadounidense externó que la Presidenta de México le cae “muy bien” y destacó sus cualidades personales, enfatizando la elegancia de su trato y la tonalidad de su voz.

El mandatario detalló las expresiones que suele dirigir a la Presidenta de México en sus intercambios verbales.

“Tiene usted una voz bellísima”, así como “Bueno, señora presidenta, si me permite, tiene usted una voz hermosa”. Trump enfatizó que estas palabras forman parte del diálogo habitual que mantiene con la gobernante.

En medio de sus declaraciones, el presidente de Estados Unidos ironizó sobre la conversación pública contemporánea y el impacto que este tipo de comentarios puede generar en la arena política.

Donald Trump manifestó su esperanza de que sus cumplidos no fueran percibidos de manera negativa o interpretados como una falta de respeto.

“Espero que eso no sea un insulto. Ya sabe, hoy en día, si uno dice algo así, se considera un gran insulto y eso supone el fin de tu carrera política”, sostuvo el mandatario estadounidense ante los asistentes al evento electoral en la localidad de Arizona.

Tras realizar estas observaciones sobre la corrección política y su posible impacto en las trayectorias de los servidores públicos, Trump concluyó el paréntesis de su discurso señalando que había cambiado de tema.

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JVR