Trump anuncia tregua entre Rusia y Ucrania

UN BOMBERO trabaja para apagar el fuego en viviendas tras un ataque ruso en Járkov, ayer.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que Rusia y Ucrania acordaron suspender de inmediato los ataques contra sus respectivas infraestructuras energéticas, aunque el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, expresó su sorpresa por el anuncio y denunció nuevos bombardeos rusos contra instalaciones de su país.

“Con efecto inmediato, se establece un alto al fuego en materia energética en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas partes han dado su consentimiento. ¡No lo infrinjan!”, escribió el magnate en su red social Truth Social, sin precisar las condiciones del supuesto acuerdo.

El Tip: UCRANIA está bajo ley marcial desde que Vladimir Putin lanzó la invasión en febrero de 2022, y la Constitución ucraniana prohíbe elecciones mientras esté vigente.

Ni Moscú ni Kiev confirmaron el pacto y la Casa Blanca tampoco informó si el mandatario estadounidense habló con sus homólogos, Vladimir Putin y Volodimir Zelenski, antes de anunciarlo.

El presidente de Ucrania calificó la tregua como una buena noticia, pero dijo que su cumplimiento dependerá de que Rusia también detenga sus ataques. A través de su cuenta de X denunció que durante el domingo drones rusos Shahed y bombas guiadas golpearon territorio ucraniano. Una central eléctrica en Járkiv fue alcanzada anoche, después de la publicación del republicano.

Volodimir Zelenski aseguró que, la semana pasada, Rusia perpetró más de 200 ofensivas contra instalaciones de producción y distribución de electricidad, además de otros 16 contra instalaciones de gas y petróleo.

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“Ucrania estará dispuesta a detener los ataques contra las refinerías rusas si Rusia deja de atacar nuestra infraestructura energética”, declaró el mandatario, quien pidió a Donald Trump presionar al Kremlin para garantizar una desescalada mutua.

El anuncio llegó un día después de que el magnate criticara al ucraniano por los combates contra refinerías rusas y afirmara que “ha llegado el momento de que Ucrania tenga un nuevo presidente”. El estadounidense acusó a Kiev de rechazar acuerdos que, según él, podrían haber puesto fin a la guerra.

Los combustibles. De acuerdo con analistas, los ataques contra las refinerías rusas han contribuido al encarecimiento del diésel. En un mercado afectado también por la guerra en Irán. Rusia tiene un peso importante en las exportaciones mundiales de dicho combustible.

Ante el aumento de los precios, el mandatario estadounidense anunció el viernes que Washington permitirá hasta abril operaciones rusas de exportación de diésel sujetas a sanciones desde la invasión de Ucrania, en febrero de 2022. La medida fue criticada por Volodimir Zelenski, quien advirtió que ese acto podría debilitar la unidad entre Estados Unidos y Europa.

El republicano también anunció un acuerdo con Vladimir Putin para suministrar más de 300 mil toneladas de diésel al mercado estadounidense y mundial, otras 500 mil toneladas durante noviembre y un millón de toneladas adicionales después. Zelenski consideró que esa decisión representa un “regalo” para que Rusia financie la guerra.

Sobre la exigencia de Donald Trump de celebrar elecciones en Ucrania, Volodimir Zelenski respondió que su país podría organizar los comicios si Rusia acepta un alto el fuego total de 60 días. También pidió preservar el respaldo de Washington y de sus socios europeos.

Asimismo, un ataque ucraniano con drones contra un centro de datos de Yandex en Vladimir provocó interrupciones en servicios de transporte, compras y operaciones bancarias en decenas de ciudades rusas, además de Kazajistán, Bielorrusia y Armenia. La empresa informó que las operaciones de esa instalación quedaron completamente detenidas y que no hubo heridos.