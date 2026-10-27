Ahora Le Pen dice: Francia no caerá en “mexicanización”

Marine Le Pen, dirigente del partido político Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés), prometió impedir que Francia caiga en una “mexicanización” por el avance de los cárteles, y anunció que tratará a estas organizaciones criminales como terroristas si llega a la Presidencia en las elecciones de 2027.

En el arranque de su campaña presidencial, celebrado el domingo en Orleans, la política de extrema derecha colocó el combate al crimen organizado entre sus principales compromisos. También aseguró que erradicará esas estructuras delictivas sin concesiones y les dará el tratamiento de grupos terroristas.

“No permitiremos que Francia se deslice hacia la mexicanización con la presencia de cárteles. Erradicaremos estas organizaciones criminales sin contemplaciones, tratándolas como terroristas”, dijo.

El Dato: Una encuesta publicada el domingo da a Le Pen entre 32% y 33.5% de las preferencias, por delante del líder de la extrema izquierda Jean-Luc Mélenchon, con 17%.

La expresión “mexicanización” ya formaba parte del debate político francés antes del discurso de Le Pen. En noviembre de 2024, Bruno Retailleau, entonces ministro del Interior, advirtió sobre la expansión del narcotráfico y sostuvo que Francia debía elegir entre una movilización general o ese escenario de violencia. Un análisis del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas (IRIS), publicado en octubre de 2025, documentó que el término circulaba desde años atrás entre autoridades judiciales, dirigentes políticos y medios de comunicación.

Estas declaraciones provocaron una protesta diplomática de México. El 7 de noviembre de 2024, la Embajada mexicana en Francia lamentó que funcionarios y legisladores utilizaran esa expresión para describir hechos violentos en territorio francés. La representación señaló que su uso “no sólo estigmatiza y estereotipa a México, sino que revictimiza también a las familias mexicanas afectadas por la violencia”.

Le Pen hizo referencia a México durante un parte de su discurso en el que abordó la inseguridad y la pérdida de autoridad del Estado francés. La dirigente sostuvo que las mafias imponen sus propias reglas en determinados barrios, mientras los responsables de actos violentos evaden las sanciones.

El señalamiento sobre la “mexicanización” de los cárteles coincide con la postura que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mantenido sobre el poder de las organizaciones del narcotráfico en México, aunque ambos utilizaron esa referencia en contextos distintos y con objetivos políticos propios.

La aspirante francesa busca replicar el modelo que Trump puso en marcha y que posteriormente adoptó Javier Milei en Argentina, para combatir a los cárteles mediante su clasificación como organizaciones terroristas. El mandatario estadounidense inició ese proceso el 20 de enero de 2025, mientras que su homólogo argentino declaró al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como grupo terrorista en marzo de 2026 y extendió esa medida al Cártel de Sinaloa y La Nueva Familia Michoacana el pasado 21 de octubre.

Por su parte, Le Pen incorporó la advertencia sobre la “mexicanización” a un proyecto electoral que también contempla mayores controles fronterizos, restricciones migratorias y el fortalecimiento de la autoridad nacional. La candidata prometió impulsar reformas constitucionales mediante referendos y defendió la prioridad de los ciudadanos franceses en determinadas políticas públicas.