A 2 días del choque de trenes en España, sigue la búsqueda de mexicano desaparecido

Dos días después del choque de trenes que dejó al menos 69 muertos en España, los familiares de Fernando de Jesús Calvillo Silva llegaron este viernes a Madrid sin noticias sobre su paradero. El mexicano de 45 años, originario de Aguascalientes, viajaba como turista en el vagón ocho de un convoy de Renfe que cubría la ruta hacia Sevilla y continúa desaparecido.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el titular de la Sección Consular de la Embajada de México recibió a los parientes del connacional a su llegada a la capital española. El personal diplomático los acompañará durante las gestiones ante las autoridades locales, con las que mantiene comunicación permanente.

Antes del arribo de la familia, la representación mexicana presentó una denuncia por desaparición ante la Guardia Civil de Toledo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este viernes que ocho mexicanos viajaban en los trenes involucrados en el accidente. Siete sufrieron lesiones leves, recibieron atención hospitalaria y ya obtuvieron el alta médica.

Sobre el lamentable accidente ocurrido el pasado 28 de octubre en Urda, Toledo, la @SRE_mx informa que la Embajada de México en España se ha mantenido en comunicación con familiares del connacional que lamentablemente continúa desaparecido. El día de hoy, arribaron a Madrid y… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 30, 2026

El choque ocurrió la mañana del miércoles 28 de octubre, cerca de la localidad de Urda, en la provincia de Toledo, cuando un tren de alta velocidad de Renfe impactó por detrás a otro de la empresa Iryo que permanecía detenido sobre las vías. Ambos cubrían el trayecto Madrid-Sevilla.

Hasta este viernes, las autoridades españolas contabilizaban 69 personas fallecidas y 67 denuncias por desaparición que permanecían activas. El Centro Integrado de Datos reportó 65 autopsias y la notificación a familiares de 12 víctimas cuya identidad logró establecer la Guardia Civil mediante huellas dactilares.

Por su parte, la Cancillería reiteró que mantendrá el acompañamiento a los familiares de Calvillo Silva y la coordinación con las instituciones españolas encargadas de atender las consecuencias del accidente.

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JVR