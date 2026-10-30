Alfonso Ramírez Cuéllar pide cárcel para Guadalupe Taddei y un maxiproceso en el INE.

El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, demandó que la Fiscalía General de la República (FGR) inicie una investigación de oficio en contra de los funcionarios públicos implicados en la concesión de contratos irregulares al interior del Instituto Nacional Electoral (INE).

La exigencia del legislador se dio durante la comparecencia del titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras. En dicho acto, el diputado por el partido guinda aseveró de manera directa que “Guadalupe Taddei debe ir a la cárcel”.

En su intervención, el congresista federal enfatizó la urgencia de aplicar sanciones ejemplares y deslindar las responsabilidades correspondientes en torno a las contrataciones del órgano electoral.

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“La señora Guadalupe Taddei debe ir a la cárcel; deben fincarse la responsabilidad administrativa y también responsabilidades penales. La Fiscalía General de la República debe abrir una investigación de oficio y debe intervenir de manera inmediata y directa en el aseguramiento de los bienes y de las cuentas de los grupos y de las empresas que aquí hemos conocido como proveedoras de material y de insumos de carácter electoral”, declaró Ramírez Cuéllar.

Asimismo, Ramírez Cuéllar planteó la necesidad de emprender acciones de gran escala en la estructura judicial del país para desarticular las redes anómalas de proveeduría en la materia.

“El país necesita un maxiproceso”

“El país necesita un maxiproceso. Creo que el anterior titular del órgano interno de control y el anterior Auditor Superior de la Federación nos deben informaciones más claras, porque la presencia de este cártel y de este sistema de coyotaje electoral empezó a fraguarse desde hace muchos años y nadie debe ser solapado”, aseveró el vicecoordinador parlamentario.

El legislador recordó el panorama comicial que enfrentará la nación próximamente, al señalar que en 2027 todos los partidos políticos acudirán a las urnas. Bajo este contexto, argumentó que las indagatorias recientes ofrecen elementos sólidos para proceder de inmediato.

Es momento de cortar la corrupción de raíz, eliminar privilegios y garantizar que nadie esté por encima de la ley.



La renuncia no puede ser sinónimo de impunidad. pic.twitter.com/vxx5fgd28o — Alfonso Ramírez Cuéllar (@aramirezcuellar) October 30, 2026

De acuerdo con sus palabras, los hallazgos recientes “nos muestran indicios suficientes para actuar con contundencia y mucha profundidad, y es el momento de que la Cámara de Diputados radicalice las acciones contra la corrupción y suprima los altos niveles de impunidad”.

El diputado federal alertó que la problemática no es aislada, sino que se trata de un “sistema estructuralmente corrompido” que impacta negativamente tanto a los organismos electorales de las entidades federativas como al propio INE, por lo que insistió: “Es el momento de que actuemos”.

Como parte de las medidas concretas para abordar el caso, Ramírez Cuéllar sugirió pactar encuentros de trabajo con las autoridades de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), con el objetivo de que informe sobre la presunta coalición que se conformó entre distintos proveedores y contratistas del instituto.

Finalmente, solicitó de igual manera la comparecencia ante la Cámara de Diputados de las autoridades del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El legislador fundamentó esta petición al señalar que “lo que estamos viendo es una red tupida de complicidades en materia de facturación falsa y también de operaciones simuladas que afectan de manera decidida la transparencia, los ahorros y la eficiencia de órganos independientes como el que queremos fortalecer”.