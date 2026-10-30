Sheinbaum propone llevar los restos de Cuauhtémoc Cárdenas a la Rotonda de las Personas Ilustres

La Presidenta Claudia Sheinbaum propuso a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, iniciar el procedimiento para que los restos del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano ingresen a la Rotonda de las Personas Ilustres, como reconocimiento a su trayectoria política y su contribución a la democracia mexicana.

Durante el homenaje de cuerpo presente que tuvo lugar este viernes en el Palacio de Bellas Artes, la mandataria reveló que presentó el planteamiento desde el jueves 29 de octubre, aunque aclaró que la decisión requiere una evaluación institucional y el consentimiento de los familiares del fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“Propuse ayer mismo a la secretaria de Gobernación. Tiene que pasar por un comité y una evaluación, pero siempre con el consentimiento de la familia”, expresó Sheinbaum ante los asistentes a la ceremonia, donde manifestó su deseo de llevar al ingeniero a ese recinto por la valentía que demostró a lo largo de su vida pública.

TE RECOMENDAMOS: Pide aplicar sanciones ejemplares Alfonso Ramírez Cuéllar pide cárcel para Guadalupe Taddei y un maxiproceso en el INE

Al iniciar su discurso, la titular del Ejecutivo federal expresó sus condolencias a Lázaro, Cuauhtémoc y Camila Cárdenas Batel, hijos del político michoacano, quien falleció el pasado miércoles 28 de octubre a los 92 años. También relató una conversación con el primero de ellos, quien le preguntó si tomaría la palabra durante la despedida que la familia organizó junto con las autoridades culturales.

En su intervención, Sheinbaum recordó otra charla reciente con Lázaro Cárdenas Batel, quien días antes le informó sobre el estado de salud de su padre. La conversación los llevó a reflexionar sobre la historia del expresidente Lázaro Cárdenas del Río y las decisiones que marcaron tanto su gobierno como la trayectoria de su hijo.

Para la mandataria, la historia nacional no sólo responde a las luchas de un pueblo valeroso, sino también a las acciones de hombres y mujeres que asumieron decisiones difíciles en momentos determinantes. Bajo esa perspectiva, destacó la valentía del general Cárdenas para impulsar la reforma agraria frente a los grandes terratenientes y defender los derechos de los trabajadores petroleros ante las compañías extranjeras.

La Presidenta sostuvo que aquellas transformaciones exigieron convicción, visión y lealtad, pero principalmente valor para enfrentar los intereses de quienes rechazaban los cambios.

Recordó que, después de concluir su mandato presidencial, el general mantuvo su compromiso con distintas comunidades y continuó su labor en favor de las causas sociales.

Ese mismo atributo, afirmó, distinguió al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas cuando enfrentó una de las decisiones más importantes de su carrera política en 1987. En aquel momento debía resolver si permanecía dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) o emprendía una nueva ruta junto con otros dirigentes que cuestionaban las prácticas del régimen.

Sheinbaum destacó que la ruptura no ofrecía garantías de éxito y que el futuro político del movimiento resultaba incierto. “Nada estaba escrito”, recordó al describir las circunstancias en las que Cárdenas y sus compañeros comenzaron a construir una alternativa de participación ciudadana que desembocó en la contienda presidencial de 1988.

Con esa decisión, el exgobernador de Michoacán encabezó una movilización de carácter pacífico que reunió a diversos sectores de la sociedad mexicana. La mandataria recuperó sus propias experiencias durante aquella etapa, cuando participaba en las luchas estudiantiles y encontró en la candidatura cardenista una vía de expresión para las demandas democráticas.

Otro de los recuerdos que compartió ocurrió en la Comarca Lagunera, donde tuvo contacto con campesinos cuyas familias recibieron tierras gracias a la reforma agraria que impulsó el general Lázaro Cárdenas. Aquella experiencia le permitió reconocer la relación entre las transformaciones sociales de una generación y el movimiento político que encabezó su descendiente décadas después.

El relato presidencial también llegó a julio de 1988, cuando miles de ciudadanos se movilizaron para defender el triunfo electoral que atribuían al ingeniero frente al candidato oficialista Carlos Salinas de Gortari.

Sheinbaum recordó su participación en aquellas protestas y destacó el carácter pacífico de la lucha que convocó a distintos grupos de la población.

A partir de esa experiencia, la mandataria sostuvo que la valentía constituyó uno de los principales rasgos de la trayectoria de Cárdenas, tanto por su decisión de romper con el partido que había gobernado México durante décadas como por su disposición a construir una alternativa política sin certeza sobre sus resultados.

La propuesta para incorporarlo a la Rotonda de las Personas Ilustres representó el cierre de su intervención en Bellas Artes. Sheinbaum dejó claro que el Gobierno federal deberá cumplir el procedimiento correspondiente antes de concretar el reconocimiento y que la voluntad de los tres hijos del ingeniero tendrá un papel indispensable en cualquier determinación.

El homenaje reunió a familiares, representantes de distintas generaciones políticas y ciudadanos que acudieron al recinto cultural para despedir a quien gobernó Michoacán, compitió tres veces por la Presidencia de la República y se convirtió en 1997 en el primer jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal electo mediante el voto popular.

Con la propuesta, la Presidenta planteó que el Estado mexicano otorgue un reconocimiento póstumo a uno de los principales protagonistas de la apertura democrática del país, cuya trayectoria vinculó las luchas sociales del cardenismo histórico con los movimientos políticos que transformaron el sistema electoral mexicano durante las últimas décadas.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL