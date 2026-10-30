En funeral, plural reconocimiento al papel histórico de Cárdenas

LA MANDATARIA, ayer, en una guardia de honor con los hijos de Cárdenas.

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano discutió de política hasta casi el final. Javier González Garza, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y compañero desde la década de 1980, contó que en sus últimos días ya no quería salir de casa ni podía hacerlo. Tampoco podían compartir la mesa. “Comió y discutió hasta lo último”, recordó.

En esa cercanía, González Garza lo vio construir su propia historia, más allá del apellido de su padre, Lázaro Cárdenas del Río. Recordó un episodio de 2000. Aseguró que llevó al presidente Ernesto Zedillo el aviso de que el ingeniero retiraría su candidatura si impedían a Andrés Manuel López Obrador competir por el gobierno capitalino. Para él, ahí estaba la talla de su liderazgo.

La guardia de honor del ingeniero estuvo encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien acudió este jueves al Panteón Francés de Legaria para despedir a uno de los pilares del movimiento que hoy encabeza.

Bajo el mismo techo donde políticos de distintas generaciones acudieron a despedirlo estuvo Clara Brugada Molina, Lefa de Gobierno de la Ciudad de México.También acudió Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República, quien lamentó la partida de un gigante de la democracia: “no habrá homenajes suficientes”.

La mandataria conversa con los hijos del dirigente de la izquierda, ayer. ı Foto: Captura de video

Por las gigantescas puertas grises del Panteón Francés, en la alcaldía Miguel Hidalgo, no dejaron de entrar coronas de flores blancas durante todo el día. Los comerciantes abrieron desde la madrugada para preparar los arreglos. Uno calculó que necesitaría al menos 50 y advirtió que harían falta más. También llegaron personas ajenas a la política para rendir homenaje a quien consideran el iniciador de la verdadera democracia mexicana.

Del antiguo partido al que Cárdenas desafió llegó Francisco Labastida Ochoa, excandidato presidencial del PRI en las elecciones del año 2000. “Yo lo estimé, lo aprecié”, e incluso detalló que hubiera preferido el triunfo del ingeniero frente al panista Vicente Fox.

A esa memoria de respeto entre adversarios se sumó César Nava Vázquez, exdirigente nacional del PAN: “Él nunca tuvo enemigos, nunca hizo del adversario un enemigo”.

Una llamada telefónica cambió la vida de Guadalupe Acosta Naranjo. En agosto de 1988 tenía 24 años cuando el ingeniero lo buscó en su casa para invitarlo a firmar la convocatoria de fundación del PRD. Cinco semanas antes de su muerte todavía compartieron una comida.

El dirigente de Somos lo encontró con dificultades para caminar, pero lúcido y atento a los asuntos públicos. Su consejo persistía. “No basta decir los problemas sino decir cómo se van a solucionarlos”.

Horas de discusión podían terminar en tres renglones. Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía, recordó una ocasión en que Cárdenas regresó con una hoja y anunció “ya tengo la solución, no hay que discutir tanto”, les dijo.

Ricardo Monreal Ávila, actual coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, recibió consejos similares cuando aspiraba a gobernar Zacatecas a los 37 años. Todavía hace unos meses lo visitó en su casa. Recordó una frase que el ingeniero le repetía. “Hay que cuidar al país. No hay que cansarse de la apertura democrática y de permitir que la gente decida”.

Su influencia también marcó a Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, quien lo llamó “mi padre político”. Conserva la memoria de una gira en la que le organizaron diez actos y el ingeniero cumplió todos. La cercanía llegó al extremo de que durante una época imitaba su manera de hablar. Ariadna Montiel Reyes, líder nacional de Morena, recordó el movimiento estudiantil y su participación en el comité “Jóvenes con él”, durante la campaña capitalina de 1997.

Originalmente, la familia había decidido realizar un funeral privado y cremar los restos mortales del ingeniero a las 17:00 horas de este viernes. Un cambio de último momento abrió las puertas del Palacio de Bellas Artes para un adiós público a un hombre que también hizo de las masas su familia.

Durante la inauguración de la Mega Ofrenda de Día de Muertos en el Zócalo capitalino, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que el recinto estará abierto al público desde temprana hora para recibir a quienes deseen participar en el homenaje.

Frente a las muestras de afecto, Lázaro Cárdenas Batel, hijo del ingeniero, reconoció la presencia de quienes llegaron a despedir a su padre en el panteón.

Consideró como “un orgullo muy grande” haber tenido a un padre como el fundador del PRD, a quien calificó como “un personaje admirable”, y expresó: “A todos les agradecemos el cariño que le tuvieron y el respeto”.

También en la Cámara de Diputados el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal Ávila, anunció que el próximo miércoles se realizará una sesión solemne para honrar la memoria del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y que buscará invitar a sus familiares.

LULA DESTACA SU LUCHA POR AL

EL PRESIDENTE de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lamentó la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas y destacó su influencia en las luchas por la soberanía y la igualdad social de América Latina y el Caribe. También vinculó su legado con la generación política que respalda a la Presidenta Claudia Sheinbaum.

En un mensaje en su cuenta de X, calificó al exjefe de Gobierno como uno de los dirigentes más importantes de México y una referencia del progresismo regional. Sostuvo que, durante sus 92 años, contribuyó a abrir camino a quienes hoy apoyan al “excelente gobierno” de Sheinbaum.

Recordó los encuentros y las causas que compartió con Cárdenas: “Tuve, en muchas ocasiones, la alegría de dialogar con Cuauhtémoc, de luchar a su lado por una América Latina desarrollada, justa y libre”.

Evocó su aspiración de una región soberana que mexicanos, brasileños y otros pueblos ayudan a construir, y dijo que las luchas de Cárdenas seguirán como fuente de inspiración para quienes buscan “un futuro mejor y más justo”.

Por Elizabeth Hernández

CSP a Cárdenas: “Hasta siempre, ingeniero”

| Por Yulia Bonilla |

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rindió un homenaje al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, tras su fallecimiento a los 92 años, cuyo papel para abrir una nueva etapa en la vida democrática del país fue el eje del recuerdo que se remarcó desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Con un semblante de consternación por la pérdida del líder de la izquierda mexicana, la mandataria envió el pésame a la familia y lamentó su fallecimiento por ver en éste un golpe a la historia del país y la lucha por la democracia.

El homenaje estuvo a cargo de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodriguez; la expresidenta del Senado y hoy secretaria de las Mujeres, Laura Itzel Castillo, y el presidente de la Comisión de Reforma Político-Electoral, Pablo Gómez, por la cercanía que tuvieron con el fundador del ahora extinto PRD.

En medio de la proyección de grabaciones de las asambleas, conferencias y protestas que encabezó, así como aplausos y un “hasta siempre, ingeniero”, la mandataria subrayó que el legado de Cárdenas es la “honestidad y democracia, pero la democracia que viene de abajo, no la democracia de las élites, la democracia como el pueblo en el poder”.

La secretaria de Gobernación recordó la ruptura de Cárdenas Solórzano con el PRI y el paso que se abrió a la corriente de izquierda junto a Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo, cobijo bajo el cual contendió para buscar la Presidencia de México en 1988, donde a pesar de los resultados que no le favorecieron y que se atribuyeron a un fraude que benefició a Carlos Salinas de Gortari, “sostuvo la lucha democrática por la vía pacífica”.

“Nos obligó a redefinir lo que entendemos por un héroe. A partir de su ejemplo en México, un héroe es también el que sabe resistir fraudes, calumnias, campañas de odio y no pierde la cabeza ni la dignidad”, dijo.

En su mensaje, Rodríguez Velázquez le dedicó unos versos de Carlos Pellicer: “Y si una flor silvestre puede dejarte ahora, es porque el pueblo siente que en su esperanza adulta tu fe le dará cantos para esperar la aurora”.

La secretaria de las Mujeres no sólo lo reconoció por su papel en la política, sino también por el cobijo que brindó a los suyos mientras atravesaron los embates del régimen en el siglo pasado, como lo que vivió su padre, Heberto Castillo, perseguido por su participación en el Movimiento de 1968, y con quien forjó una amistad desde su paso por la universidad.

“Su cercanía nos permitió conocer una faceta que no siempre aparece en las semblanzas de los grandes personajes de nuestra historia: la de un hombre sensible, atento y profundamente solidario. En los momentos más difíciles que atravesó nuestra familia durante los años de la represión política, Cuauhtémoc y Celeste estuvieron cerca de nosotros.

“Recuerdo especialmente su generosidad cuando encarcelaron a mi padre y ellos nos recibieron en Apatzingán, Michoacán, brindándonos el cariño y la tranquilidad que tanto necesitábamos en apoyo a mi madre, que se encontraba resolviendo los problemas derivados de esa terrible situación”, rememoró.

Subrayó que uno de los legados más grandes que deja el ingeniero es su congruencia entre lo que pensaba y la forma en que accionaba.

“Porque hay hombres que dejan huella por lo que hicieron, pero también por la manera en que vivieron y en que trataron a sus semejantes y cómo trataron al pueblo. Y como dice una estrofa de nuestro Himno Nacional, Cuauhtémoc nos convocó a luchar con valor. Hasta siempre, querido Cuauhtémoc”, expresó.

Pablo Gómez lo recordó como el “líder de la ruptura política con el entreguismo nacional, la antidemocracia y la corrupción, el de la reivindicación del Estado social”, que llamó a defender los derechos de los trabajadores y que “se la jugó con valentía, arriesgó todo” y quien nunca cometió una traición a los suyos.

INE honra la memoria del líder de la izquierda

| Por Tania Gómez |

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) guardó un minuto de silencio en memoria del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fallecido el miércoles, a quien consejeros y representantes de partidos reconocieron como una figura clave en la construcción de la democracia mexicana.

A petición del consejero Uuc-kib Espadas, las representaciones partidistas se sumaron al homenaje y destacaron la lucha de Cárdenas contra el régimen priista, su oposición al fraude electoral de 1988 y su contribución a la transformación de las instituciones del país.

“Con Cuauhtémoc, el país pierde a uno de los grandes forjadores de la democracia en esta última etapa que nos llevó, entre otras cosas, a la construcción del IFE autónomo”, expresó.

Sostuvo que el ingeniero ganó la elección de 1988 y que el resultado le fue arrebatado mediante un fraude “gigantesco. Tuvo la claridad histórica y la estatura política para, a partir de ese fraude, construir un partido político (el PRD)”.

Emilio Álvarez Icaza, de Somos, afirmó que el legado del ingeniero trasciende las filiaciones partidistas y constituye un referente para distintas generaciones: “Es una figura que va más allá de su tiempo. Es un ejemplo para muchas generaciones en términos de lucha pacífica por la democracia y los derechos humanos”.

Consideró que la mejor manera de honrar su trayectoria es recuperar la confianza ciudadana en un INE inmerso en una crisis de corrupción y credibilidad.

El representante del PAN, Víctor Hugo Sondón, recordó que en 1988 la izquierda y el blanquiazul coincidieron en el rechazo al resultado electoral, y destacó que Cárdenas y Manuel Clouthier optaron por la resistencia civil pacífica. Representantes de MC, PRI, Morena, PT, PVEM y otras fuerzas políticas también se sumaron al homenaje.