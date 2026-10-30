Quienes apoyaron a Cárdenas, lo abandonaron y hoy critican a la 4T, critica Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó que algunos opositores al movimiento de la Cuarta Transformación fueron parte de quienes en su momento apoyaron al líder de izquierda mexicana Cuauhtémoc Cárdenas, fallecido este miércoles, y después lo “abandonaron” en su lucha por la garantía democrática en México.

Durante su conferencia matutina, la mandataria cuestionó a intelectuales por las críticas que hoy se lanzan contra su gobierno y la 4T, al que señalan de impulsar un sistema antidemocrático, cuando en el pasado fueron personas que acompañaron a Cárdenas Solórzano y cuando éste rompió con el PRI o emprendió una lucha tras lo que se considera un ‘fraude electoral’ en 1988, lo dejaron a un lado.

“Cuando viene la movilización contra el fraude, Woldenberg, Aguilar Camín, todos ellos abandonan a Cuauhtémoc Cárdenas. Y dicen: ‘No, no se demostró que hubiera fraude’. Y tiempito después de la mano de Salinas de Gortari. Imagínense, y hoy hablan ellos de democracia. Cuando ellos traicionaron un movimiento ciudadano que luchó por transformar México… Todos los que apoyaron a Salinas de Gortari en ese fraude electoral en contra de la voluntad popular son los que hoy critican al gobierno de México y dicen que no hay democracia”, dijo.

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Claudia Sheinbaum lamenta muerte de Cuauhtémoc Cárdenas ı Foto: Redes sociales

Acusó a algunos críticos a su gobierno de que en el fondo su inconformidad es que la política gubernamental no se conduce de la misma manera que en el pasado y en la que se veían beneficiados.

“Ellos añoran la democracia en la que ellos recibían cheques. Esa es la democracia que ellos defienden. Es la democracia el chayote…Su cercanía con el poder, las cenas a las que asistían con el presidente de la República, las reuniones privadas, los consejos que daban, el dinero que recibían”, dijo.

También reviró a la acusación sobre que el expresidente Andrés Manuel López Obrador nunca reconoció a Cuauhtémoc Cárdenas. Comentó que luego de que ganó la presidencia en 2018, lo primero que hizo fue visitar al ingeniero para invitarlo a formar parte de su gobierno.

“Porque tuvieron sus diferencias, sí. Pero fíjense lo que habla de la grandeza de un hombre, que aún cuando tengan mis diferencias y todo, tengo que reconocer a quien me invitó a este movimiento de transformación y a quien hizo la primera ruptura de un régimen corrupto y autoritario. Entonces, va y visita al ingeniero. No sé los detalles, no sé, no recuerdo si vienen en el libro o en alguno de sus libros, pero ahí es cuando Lázaro se incorpora como coordinador de asesores”, comentó.

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MSL