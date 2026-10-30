Sheinbaum descarta que Gobierno pueda intervenir en elecciones a través de Talleres Gráficos de México

Sheinbaum se refirió a la propuesta de que Talleres Gráficos de México imprima toda la papelería electoral.

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que el Gobierno federal vaya a tener capacidad para intervenir en las elecciones si Talleres Gráficos de México asume la producción de la papelería electoral, como lo planteó a raíz de las irregularidades encontradas en las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE), que llevaron a la renuncia de Guadalupe Taddei.

Durante la Conferencia del Pueblo de este viernes, la presidenta fue cuestionada por las críticas de la oposición sobre la propuesta para que Talleres Gráficos de México, adscrito a la Secretaría de Gobernación, se encargue de producir los insumos electorales, lo cual tacharon de un intento por intervenir en las próximas elecciones.

La Presidenta Claudia Sheinbaum contempla una reforma para que Talleres Gráficos de México produzca la mayor parte de la papelería electoral, con precios justos y transparenciahttps://t.co/X0ej8tNOLF — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 30, 2026

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que Talleres Gráficos de México ya se encarga, desde hace varios años, de la impresión de boletas electorales, pero que, ahora, se buscaría fortalecer al organismo para aumentar su capacidad y su transparencia.

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Incluso, la presidenta propuso que se cree a su interior un Consejo de Administración abierto incluso para las universidades, lo cual, argumentó, permitirá garantizar su transparencia.

“Eso ya existe. Las boletas electorales las producen Talleres Gráficos de México desde hace tiempo. Lo que creo yo es que hay que fortalecer a Talleres Gráficos porque hoy es un organismo descentralizado con un Consejo de administración en donde solo está la Secretaría de Gobernación”, respondió la presidenta.

“Hay que convertirla en un imprenta que pueda producir muchos más materiales, que tenga un Consejo de administración abierto donde incluso participen representaciones de universidades para que sea completamente transparente”, abundó.

Talleres Gráficos de México ya produce papelería electoral; propuesta consiste en reforzar organismo, aclara presidenta. ı Foto: Cuartoscuro

INE aún está a tiempo de modificar lineamientos de contratación

Mientras tanto, Claudia Sheinbaum comentó que el Consejo General del INE aún está a tiempo de modificar sus lineamientos de contratación, para eficientar el gasto en las elecciones del próximo año.

“Hay cosas que no le corresponden a la presidenta, incluso ni al poder legislativo, como los lineamientos de licitación, pues tienen que ser cambiados. Estamos a tiempo para la elección del 27”, declaró.

La mandataria refirió que después de los próximos comicios se podrían revisar estos ajustes. Incluso, consideró replantear su reforma electoral, de forma que se valorará si se necesita la permanencia de los consejeros electorales.

Instituto Nacional Electoral (INE) ı Foto: Cuartoscuro

Irregularidades no solo recayeron en el INE, sino también en los OPLES, enfatizó presidenta

Finalmente, la presidenta Claudia Sheinbaum volvió a exponer algunos de los hallazgos en las únicas dos empresas que hasta ahora concentraron los contratos para la producción papelera electoral.

En este sentido, remarcó que estas empresas solo fungían como intermediarias, porque, acusó, ni siquiera contaban con trabajadores inscritos.

Insistió en que la responsabilidad detrás de estas contrataciones no sólo recae en el INE sino también en los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES).

Recordó que estas contrataciones irregularidades no sólo se dieron durante la gestión de la exconsejera Guadalupe Taddei, sino desde 1999.

Además, acusó, fueron señaladas en años subsecuentes, pese a lo cual se mantuvo su contratación. Señaló que esto ocurrió también durante la gestión que encabezó Lorenzo Córdova en el INE, quien, dijo Sheinbaum Pardo, señaló las irregularidades pero no hizo nada para arreglar el problema.

“Esta presunta corrupción en el INE de Guadalupe Taddei viene con contratistas que son el monopolio de la contratación del material electoral en México desde 2014 por lo menos. Es más, desde antes, desde 1999”, señaló.

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