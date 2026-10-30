CSP: Taddei traicionó confianza del pueblo; frenan en el INE 7 de sus nombramientos

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó a la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, de traicionar a México, a raíz de las presuntas irregularidades que cometió con relación a los procesos de contratación de este órgano autónomo.

En medio de la polémica que ha orillado a varias renuncias de la sonorense y sus cercanos, que también consiguieron espacio dentro del órgano electoral, la mandataria negó que su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, o ella, avalaran la llegada de Taddei Zavala al cargo.

Durante su conferencia matutina, señaló que, en su momento, el expresidente celebró que se redujera su sueldo, pero que finalmente su designación derivó de un sorteo que la Cámara de Diputados tuvo que realizar porque las bancadas no pudieron alcanzar ningún acuerdo.

El Dato: EI INE aprobó para 2027 un anteproyecto de presupuesto de 31,431.8 millones de pesos para gastos operativos, nómina, credencialización y la organización de las elecciones.

“No, AMLO no la avaló, (López Obrador) dijo: ‘Qué bueno que disminuyó su sueldo’ Porque Lorenzo Córdova ganaba no sé cuánto”, señaló.

Sheinbaum Pardo pidió que se reprodujera el video del momento en el que fue elegida Guadalupe Taddei en el pleno de San Lázaro, en 2023. “Es una tómbola, un sorteo, porque no había las dos terceras partes” necesarias para decidir sobre uno de los perfiles.

Subrayó que en la función pública no se puede defender ninguna irregularidad, menos si se trata de corrupción.

“Yo también publiqué, qué bueno que llegó la austeridad republicana, porque ella (Guadalupe Taddei) se bajó el sueldo. Pues sí, pero si cometió después irregularidades… No puede haber tapadera de una corrupción, eso no”, comentó.

A raíz de las presuntas anomalías señaladas en las contrataciones durante la gestión de Taddei Zavala, la Presidenta Sheinbaum consideró que la exconsejera elctoral incurrió en traición.

1,400 Por ciento subieron las irregularidades en el INE con Taddei

“Yo creo que Guadalupe Taddei traicionó la confianza del pueblo de México. Hay que decirlo así”, declaró la jefa de Estado.

También insistió en que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) debe realizar una revisión exhaustiva y que se deslinden las responsabilidades necesarias, no sólo al periodo de Taddei, sino también a las administraciones pasadas del organismo electoral.

“¿Qué tenemos que hacer ahora frente a lo que está ocurriendo? Número uno, transparencia total. Y por eso la exigencia a la Auditoría Superior de la Federación que haga la auditoría, mientras ella fue presidenta, pero también a todo el periodo anterior el estudio de cómo es que estas empresas participaban, no solamente del Instituto Nacional Electoral, sino también de los organismos estatales”, dijo.

Al plantearle si la reforma que no hace mucho aprobó el Congreso de la Unión y que amplificó a Guadalupe Taddei las facultades para hacer nombramientos sin necesidad de la aprobación del Consejo General, la Presidenta Sheinbaum comentó que ésta no fue la que “le hizo tanto daño”, pues el fondo del problema que ella ve es que los contratos de las mismas empresas han persistido durante décadas.

Recordó que, por el momento, no se pueden realizar reformas en materia electoral debido a que los comicios del próximo año ya están en curso y la ley no permite modificaciones en este contexto.

Evoca antecedentes de acusaciones de fraude

| Por Yulia Bonilla |

El gobierno federal arremetió contra varios exintegrantes del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), a quienes acusó de permitir irregularidades en procesos electorales recientes y de avalar lo que calificó como fraudes en 2006 y 2012.

La Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que los integrantes del Consejo General del organismo durante la elección de 2006, en la que Andrés Manuel López Obrador perdió frente a Felipe Calderón, respaldaron un fraude electoral que provocó una de las mayores movilizaciones sociales de ese periodo.

“El problema no sólo es el INE, sino el aval que hubo en el 2006 del fraude electoral. No sólo por los consejeros del INE, sino ahora vemos la opinión de los medios de comunicación que se volcaron a favor del fraude electoral”, dijo.

Recordó que Luis Carlos Ugalde presidía el Consejo General y que, tras los comicios, los consejeros se negaron a realizar un nuevo conteo de los sufragios, pese a las exigencias de la ciudadanía bajo la consigna “voto por voto, casilla por casilla”.

La mandataria, ayer, en conferencia de prensa en Palacio Nacional. ı Foto: Especial

“Pero Ugalde era presidente del INE con un fraude electoral que provocó una de las mayores movilizaciones populares. El voto por voto, casilla por casilla. Se negaron a abrir las casillas para contar nuevamente los votos. Quemaron las boletas, avalado por esos consejeros, y prácticamente ningún medio dijo nada”, reclamó.

Sobre la elección de 2012, Sheinbaum afirmó que hubo una “evidente compra del voto” y que varias personas presentaron denuncias porque, incluso después de entregar su sufragio, no recibieron el dinero que les habían prometido.

“En 2012, la evidente compra del voto que hubo, pública y notoria. La denuncia de muchas de las personas, porque, además, ni les depositaron el dinero que les prometieron en aquella época”, dijo.

También afirmó que el expresidente Ernesto Zedillo pactó con el Gobierno de Estados Unidos la llegada del panista Vicente Fox a la Presidencia de México.

Por otra parte, cuestionó al exconsejero presidente Lorenzo Córdova por presuntamente incumplir las reglas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que establecen un máximo de seis años de licencia. Según Sheinbaum, Córdova excedió ese plazo durante su permanencia en el INE y, aun así, se le permitió regresar a la universidad.

Pese a queja de partidos, avala INE nombramientos de Taddei en OPLE

| Por Tania Gómez |

A pesar de que representantes de todos los partidos políticos exigieron aplazar los nombramientos de consejeros de los organismos públicos locales electorales (OPLE) propuestos por la expresidenta Guadalupe Taddei, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó 17 de las 24 designaciones previstas, dejó cinco cargos vacantes y retiró de la discusión los correspondientes a Guerrero y Oaxaca.

La presión partidista consiguió que se estableciera expresamente que las valoraciones realizadas por la expresidenta del organismo no serían consideradas en el proceso.

La sesión fue la primera encabezada por Blanca Cruz, presidenta provisional, tras la renuncia de Taddei el lunes, en medio de señalamientos por presuntas triangulaciones relacionadas con el contratista Alfredo Hernández Casillas.

La exigencia de aplazamiento abrió la discusión. Emilio Álvarez Icaza, representante de Somos, advirtió que los dictámenes todavía incorporaban las ponderaciones de Taddei, y alertó que “la sombra de la corrupción se va a extender”.

El Dato: Los consejeros del Instituto Nacional Electoral acordaron también habilitar un mecanismo para recibir denuncias anónimas por parte de trabajadores.

A la petición se sumaron representantes del PRI, MC, Morena, PVEM, PT, PAN y Paz. El priista Emilio Suárez Licona planteó que “la prudencia es, por lo menos, aplazarlo una semana”, mientras que Carlos Guillermo Díaz Robles, de Morena, sostuvo que aprobar los nombramientos en ese momento “no abona en nada a la confianza”.

El consejero Uuc-kib Espadas fue el único que defendió mantener el asunto en la sesión. Argumentó que el voto de Taddei no podía definir las designaciones, pues cada una requería al menos ocho de los 10 votos del Consejo General.

“La influencia de un voto cualquiera (...) es absolutamente indeterminante. No me parece a mí adecuado retirar el punto”, sostuvo Espadas.

Después de un receso de dos horas para revisar el planteamiento, el consejero anunció que los casos de Guerrero y Oaxaca serían retirados para analizarlos posteriormente, “siempre dentro de los plazos legales”. El resto del acuerdo fue aprobado por unanimidad en lo general.

Entre las designaciones avaladas estuvieron Judith Lozano Pérez y Óscar Omar Espinoza, como presidentes de los organismos electorales de Puebla y Colima, respectivamente, ambos con 10 votos.

15 Renuncias de funcionarios de Taddei suma el INE

También, Sergio Iván Gómez López, Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera y Pablo César Sánchez Álvarez, en Chiapas; Jessica Areli González Ortiz y Maritza Vera Delgadillo, en Hidalgo; Eugenia Muñoz González y Rosa Isabel Galindo Gómez, en Durango; María Isabel Tovar de la Fuente y Krisna Judith Villado Mejía, en Tamaulipas, y Perla Jeanette Herrera Bertrand y Marcos Pacheco Nava, en Nayarit. Estos últimos obtuvieron ocho votos.

A la lista se sumaron Maricruz Saavedra, en Puebla; Isis Ayesa López, en Quintana Roo; Alfredo Camacho Ibarra, en Sinaloa, y Andrea Ximena Cabrera Mata, en Tlaxcala. En contraste, quedaron vacantes las presidencias de Baja California Sur, Tamaulipas, Campeche y Coahuila, donde ninguna propuesta superó los cuatro votos. También quedó sin cubrir una consejería en Veracruz, mientras que en Tlaxcala, Rafael Pérez Salazar empató con cinco votos a favor y cinco en contra.

CON LUPA. En un tema paralelo, los 10 integrantes del Consejo General acordaron una estrategia de depuración que incluye revisar los contratos y nombramientos realizados durante la gestión de Guadalupe Taddei para detectar posibles irregularidades, determinar si procede rescindir acuerdos y evaluar el desempeño de funcionarios de alto nivel.

La presidenta provisional del organismo, Blanca Cruz García, informó que se suspenderán las nuevas contrataciones mientras se realiza una revisión general de los procedimientos de adjudicación, con el acompañamiento del Órgano Interno de Control (OIC). La evaluación abarcará tanto los contratos vigentes como aquellos cuya vigencia ya concluyó.

“Tendríamos que revisar todos los contratos, así se ha determinado en la mesa de consejerías, revisar todos los contratos, los que ya hayan vencido en su vigencia (...) y los que estén actualmente vigentes, para que se revise el procedimiento bajo el cual han sido suscritos, qué prestación de servicios, y que revisemos incluso con el acompañamiento de OIC, si hay alguna irregularidad detectada, y si en algún momento hay alguna consecuencia como una posible revocación, o rescisión, que es el término correcto en el tema de algún contrato”, afirmó.

Explicó que, si la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o el OIC detectan anomalías que ameriten rescindir algún acuerdo, el INE deberá garantizar la continuidad de los servicios a la ciudadanía, en particular la expedición de credenciales para votar y la organización de los procesos electorales.

“Si es un servicio sustancial, tendríamos entonces que encontrar la manera de hacer el tránsito para que no se afecte ninguna situación en cualquier tema en donde el INE preste un servicio a la ciudadanía”, añadió Cruz.

Los consejeros Martín Faz y Arturo Castillo coincidieron en que la revisión debe incluir todos los contratos. El primero precisó que una eventual reapertura de la licitación dependerá de las determinaciones de la ASF y el OIC, mientras que Castillo sostuvo que cualquier decisión deberá tomarse con anticipación y cautela para evitar afectaciones al proceso electoral.

“Si alguna de estas licitaciones está cuestionada y termina teniendo un efecto de revocación o de rescisión, por ejemplo, vamos a tomar todas las medidas de antemano que sean suficientes y necesarias para garantizar la correcta organización del proceso electoral. Es fundamental, en la situación en la que estamos, y lo que queremos hacer es recuperar la credibilidad de la institución, todo se tiene que transparentar”, añadió.

Expertos: Fin de los “maxipoderes”, la clave para rescatar al organismo

| Por Tania Gómez |

La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) no basta para superar la crisis del organismo, coincidieron las especialistas Guadalupe Salmorán Villar y Carolina Gilas, así como el exconsejero electoral Jaime Cárdenas.

Los expertos plantearon investigar las presuntas irregularidades, deslindar responsabilidades y revisar las facultades que permitieron concentrar nombramientos y decisiones en la presidencia del organismo.

Los académicos señalaron que el relevo debe acompañarse de controles administrativos, transparencia y decisiones colegiadas para recuperar la confianza pública rumbo a las elecciones de 2027. También pidieron un procedimiento de selección abierto y plural, que garantice una conducción con capacidad técnica, integridad y disposición para construir acuerdos.

El Dato: EL coordinador de diputados del PRI, Rubén Moreira, presentó una iniciativa para devolver al Consejo General la facultad de decidir colegiadamente los nombramientos.

“Estamos ante una de las controversias más delicadas que ha enfrentado el INE”, sostuvo Salmorán Villar, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM. La académica consideró que la crisis obliga a revisar el funcionamiento institucional y calificó de problema estructural que la presidencia del árbitro electoral pudiera decidir sin el Consejo General, pues las facultades unilaterales debilitan los contrapesos internos.

La profesora cuestionó los intentos de Morena por deslindarse de la designación de Taddei y de su gestión, y señaló que las consejerías que respaldaron sus decisiones tampoco pueden limitarse a tomar distancia. La renovación, añadió, debe sustentarse en criterios técnicos y acuerdos amplios para evitar la subordinación del INE a intereses partidistas.

En entrevista para Al Mediodía con Solórzano, que conduce el periodista Javier Solórzano y se transmite por las redes sociales de La Razón, el exconsejero electoral Jaime Cárdenas explicó que durante su paso por el entonces Instituto Federal Electoral existían controles sobre licitaciones, obras y recursos mediante la Comisión de Administración, la Junta General Ejecutiva, la Contraloría y la Auditoría Superior de la Federación. Los contratos de mayor relevancia, recordó, pasaban por una deliberación amplia.

A su juicio, esos mecanismos se debilitaron y las reformas que ampliaron las atribuciones de Taddei agravaron el desequilibrio: “Acumuló muchas competencias, mucho poder y no había contrapesos para vigilar, para transparentar, para exigir rendición de cuentas y eso explica parte de los problemas que existen ahora”.

Cárdenas sostuvo que la llegada de Taddei por sorteo no elimina el contexto ni los respaldos políticos de su designación. Sobre los señalamientos contra Lorenzo Córdova, exconsejero presidente, consideró injustos los ataques sin elementos que los sustenten, aunque respaldó investigar cualquier posible responsabilidad administrativa.

Carolina Gilas, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS), advirtió: “La renuncia creo que no debería implicar impunidad”. Precisó que los cuestionamientos se concentran en la gestión administrativa y que no hay elementos para afirmar que afectaron las decisiones sustantivas de los procesos electorales. Sin embargo, alertó que el costo en credibilidad puede extenderse a los organismos locales.

Para Gilas, es central recuperar la intervención colegiada en los nombramientos de los principales cargos administrativos. Aunque la ley permita designaciones sin aval del Consejo General, quien encabece el INE debería buscar el respaldo de las demás consejerías. También exigió auditorías e investigaciones exhaustivas: “Estamos muy acostumbrados a que no pase nada”.

Sobre la sucesión, Cárdenas pidió que el comité técnico de evaluación no se integre únicamente con personas cercanas a Morena, sino que incluya distintas visiones políticas y sociales y perfiles de reconocida solvencia moral e intelectual. Propuso buscar un consenso para la nueva presidencia, revisar los nombramientos relevantes y continuar las indagatorias.

El exconsejero consideró que uno de los errores de Taddei fue romper la comunicación y la deliberación con sus pares. Gilas y Salmorán coincidieron en que el reto del relevo será recuperar la confianza y corregir las reglas que concentraron facultades, sin comprometer la autonomía del árbitro ni la preparación de los comicios de 2027.

Van topes de gasto para diputaciones

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) definió los topes máximos de gastos de precampaña y campaña para la elección de diputaciones federales por el principio de mayoría relativa para la contienda electoral del próximo año.

En sesión, se definió en 440 mil 652 pesos el tope máximo de precampaña por precandidatura y en dos millones 491 mil 466 pesos el límite superior en campaña por candidatura, montos calculados conforme a los mecanismos previstos en la legislación electoral y que serán aplicables para las 500 diputaciones federales que se renovarán en el proceso electoral 2026-2027.

El presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, el consejero Arturo Chávez, subrayó que el objetivo es claro “frenar el gasto excesivo, ser transparentes en el ejercicio de los recursos y propiciar que las campañas sean espacios reales de debate donde lo que cuente sean las ideas y las propuestas para la ciudadanía”. Asimismo, convocó a las fuerzas políticas y a las candidaturas a reducir al mínimo el uso de efectivo durante las precampañas y campañas electorales.

El Consejo General determinó que el límite para precampañas corresponde al 20 por ciento del tope de campaña utilizado en el Proceso Electoral Federal 2023-2024, mientras que el monto aprobado para campañas se obtuvo mediante la actualización de los parámetros legales vinculados a la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor registró un incremento acumulado de 13.08 por ciento entre 2023 y 2026.

Redacción

Consejero plantea dar vista a FGR por crisis

| Redacción |

ARTURO CASTILLO, consejereo del Instituto Nacional Electoral (INE), planteó dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre los señalamientos contra Guadalupe Taddei, al considerar que los hechos podrían configurar delitos como enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones.

Tras la salida de la exconsejera presidenta en medio de cuestionamientos por presuntas irregularidades en contrataciones, Castillo Loza sostuvo que corresponde a la autoridad ministerial determinar si existen elementos para investigar y proceder penalmente.

Señaló que las conductas denunciadas públicamente podrían constituir delitos perseguidos de oficio, incluso ameritar prisión preventiva oficiosa, conforme a su interpretación del artículo 19 constitucional. El planteamiento del consejero se refiere a posibles responsabilidades que deberán esclarecer las autoridades competentes, sin que los señalamientos públicos constituyan en este momento una determinación judicial contra Taddei.

En paralelo, informó que las consejerías acordaron revisar las licitaciones y los contratos del organismo electoral, incluidos los vigentes, como el correspondiente a la producción de la credencial para votar.

La revisión forma parte de las acciones con las que el Consejo General busca atender las presuntas anomalías y avanzar en la depuración del instituto, además de colaborar con las instancias responsables de fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos.

Arturo Castillo aseguró que se tomarán las medidas necesarias para salvaguardar el desarrollo del proceso electoral, mientras se revisan los procedimientos administrativos y las contrataciones. Como parte de esa estrategia, adelantó que se habilitará un buzón para que el personal del instituto presente denuncias anónimas, con el propósito de abrir una vía interna para reportar las posibles irregularidades.

Subrayó que la respuesta institucional no se limitará a colaborar con los órganos auditores, sino que incluirá medidas concretas para atender los señalamientos sobre el funcionamiento del organismo.