Irregularidades en el INE vienen desde 1999, Lorenzo Córdova las reconoció en 2014, remarca Sheinbaum

Sheinbaum se refirió a las irregularidades durante la gestión de Guadalupe Taddei en el INE.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE), particularmente el monopolio de contratos para material electoral, ha existido desde al menos 1999, y que, incluso, el exconsejero presidente Lorenzo Córdova reconoció que tuvo conocimiento de esta situación.

Durante la Conferencia del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió nuevamente a las irregularidades encontradas durante la actual gestión del INE, que llevaron a la renuncia de Guadalupe Taddei y que consisten, principalmente, en la presunta entrega de adjudicaciones irregulares de contratos.

Sheinbaum Pardo refirió que, según los más recientes hallazgos de las investigaciones, el INE ha entregado contratos a las mismas dos empresas que, incluso, ni siquiera cuentan con trabajadores.

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Además, destacó, esta situación ha ocurrido desde al menos 1999, y que, incluso, el expresidente del Consejo del INE, Lorenzo Córdova, lo reconoció públicamente hace más de 10 años, pese a que él mismo ha sido crítico de la gestión de Taddei.

“Esta presunta corrupción en el INE de Guadalupe Taddei viene con contratistas que son el monopolio de la contratación del material electoral en México desde el 2014; es más, desde antes de 1999 en el Estado de México”, explicó la presidenta.

“Primer escándalo 1999, segundo 2005. Con estos contratistas, ya con ese escándalo del 2005 y de 1999, en 2014 son reconocidos como contratistas del INE y de los organismos electorales estatales. Esto viene de antes, pero ¿quién lo reconoce? Lorenzo Córdova y Alfredo Figueroa”, abundó.

En el mismo sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que Guadalupe Taddei fue nombrada como presidenta del Organismo Público Local Electoral de Sonora en 2014, con 10 votos a favor y uno en contra, durante la presidencia de Lorenzo Córdova en el INE.

Ayer, la mandataria federal remarcó que Taddei Zavala no es cercana a los Gobiernos de la Transformación, sino que, por el contrario, es cercana a la gestión de Córdova Vianello.

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