Talleres Gráficos ya veía desafíos en su operación

Inicio de la distribución de las boletas electorales en la CDMX, el pasado 16 de mayo.

Talleres Gráficos de México (TGM) ya tenía identificados desafíos de modernización en maquinaria, infraestructura tecnológica y procesos de producción, justo cuando la Presidenta Claudia Sheinbaum plantea ampliar su operación para que concentre la mayor parte de la elaboración de materiales electorales.

En su Programa Institucional 2025-2030, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de diciembre de 2025, el organismo reconoció que, para ampliar su oferta, necesita fortalecer su capacidad instalada, renovar equipos, actualizar su marco normativo y profesionalizar a su personal.

El documento advirtió que el desarrollo de nuevos productos y servicios deberá acompañarse de una planeación técnica, administrativa, financiera y productiva que permita calcular los tiempos y las inversiones necesarias para incrementar su capacidad de operación.

El Dato: Diputados del PAN señalaron que los hermanos Hernández Casillas también metieron mano en la producción de TGM, y ganaron más de 278 millones de pesos.

El diagnóstico adquiere relevancia ante la propuesta de la jefa del Ejecutivo federal, de convertir a Talleres Gráficos en una empresa del Estado, con un consejo de administración y observación externa, para producir la mayor parte de la papelería electoral y reducir la participación de intermediarios privados.

La jefa del Ejecutivo federal también solicitó revisar los contratos de impresión otorgados por el Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos públicos locales, ante los señalamientos sobre empresas que han concentrado esos servicios durante años.

La trayectoria de Talleres Gráficos se remonta al 1 de julio de 1883, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob). Su historia incluye la impresión del DOF, cuya versión en papel se produjo en sus instalaciones hasta 2019.

Su figura jurídica actual data del decreto publicado el 8 de enero de 1999, que lo constituyó como organismo público descentralizado, sectorizado a Gobernación, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Su objeto es prestar servicios editoriales y de artes gráficas a los sectores público, social y privado.

El decreto justificó la transformación para darle autonomía de gestión y garantizar su viabilidad económica y financiera. Dispuso aprovechar los recursos humanos, materiales y financieros existentes, sin crear estructuras adicionales ni impactar el presupuesto federal.

Hoy, su oferta incluye libros, revistas, gacetas, informes, folletos y materiales de gran formato. También produce documentación oficial con medidas de seguridad; su programa menciona actas de nacimiento, cartillas de vacunación, formatos del Registro Civil y también materiales electorales.

En materia de ingresos, el documento reportó que la facturación alcanzó los dos mil 23.47 millones de pesos en 2024, frente a mil 3.45 millones un año antes. En 2022 había sido de 125.33 millones. Estas cifras responden a montos de facturación, no de utilidades.

Para cumplir sus objetivos, el programa contempla recursos presupuestarios aprobados e ingresos propios por servicios. El plan también busca fortalecer su autonomía financiera y diversificar servicios en los mercados público y privado.

Aunque fija una ruta de modernización hacia 2030, la proyección de TGM no detalla por sí misma los recursos adicionales para asumir la mayoría de los materiales electorales ni los alcances de la transformación jurídica planteada.