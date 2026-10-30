INE plantea sancionar a Morena por 22 afiliaciones indebidas

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó 29 anteproyectos de resolución de procedimientos ordinarios sancionadores, de los cuales 24 corresponden a afiliaciones indebidas y uso de datos personales: 22 contra Morena, uno contra el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y otro contra el Partido Acción Nacional (PAN).

En los casos de Morena, el órgano electoral propone imponer multas de hasta 150 mil 626.04 pesos por cada afiliación indebida, al considerar que el partido no presentó pruebas suficientes para acreditar que las personas involucradas autorizaron su incorporación al padrón partidista ni el uso de sus datos personales.

Los montos propuestos varían según el año en que se realizó la afiliación: 133 mil 202.16 pesos para los casos de 2023; 145 mil 271.76 pesos para los de 2025, y 150 mil 626.04 pesos para los correspondientes a 2026.

En la presentación de los proyectos, la secretaria técnica de la Comisión explicó que Morena presentó formatos con firmas digitalizadas o copias simples que resultaron insuficientes para acreditar el consentimiento de las personas. En otros casos, señaló, el partido no presentó prueba alguna.

Mañana viernes 30/oct hay sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias del @INEMexico a las 10:00 am



El punto quinto del orden del dia contiene 29 asuntos de

procedimiento sancionadores ordinarios, de esos 22 son posibles afiliaciones indebidas de Morena.



¿Cuantos más habrán… pic.twitter.com/yiGC3WJ9Mf — Emilio Álvarez Icaza Longoria (@EmilioAlvarezI) October 30, 2026

En cuanto al PVEM, el anteproyecto plantea una multa de 963 UMAS, equivalente a 70 mil 337.52 pesos, por una afiliación indebida, así como sanciones de mil 284 UMAS por cada una de otras tres afiliaciones, conforme al valor vigente de la unidad en el año en que se realizaron los registros.

Para el PAN se propone una multa de mil 284 UMAS, equivalente a 115 mil 072.08 pesos, por una afiliación indebida correspondiente a 2021.

Los 24 expedientes forman parte de un paquete de 29 anteproyectos que fueron aprobados por unanimidad durante la cuarta sesión ordinaria de la Comisión de Quejas y Denuncias.

Los cinco asuntos restantes corresponden a tres procedimientos por proporcionar información falsa al INE, uno relacionado con el incumplimiento de una agrupación política nacional de informar oportunamente sobre cambios en sus órganos directivos y otro por omitir responder requerimientos de información de la Unidad Técnica de Fiscalización.

Los 29 anteproyectos serán incluidos en la próxima sesión del Consejo General del INE, instancia que deberá discutirlos y, en su caso, aprobar las sanciones propuestas.

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MSL