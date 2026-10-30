Sheinbaum pide esperar a auditoría vs Taddei antes de recurrir a FGR; si es necesario ‘se procede’

Claudia Sheinbaum (izq.) pidió "no adelantarse" sobre posibles implicaciones legales por controversias de Guadalupe Taddei (der.) como consejera presidenta del INE.

La presidenta Claudia Sheinbaum instó a esperar los resultados de la auditoría a las contrataciones durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE), para valorar si se presenta una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Enfatizó que a pesar de que se recurra a esta instancia, la Fiscalía deberá emprender una investigación por su cuenta para valorar si es necesaria una detención y que se deslinden responsabilidades.

Guadalupe Taddei Zavala, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral. ı Foto: Cuartoscuro

Así lo expresó este viernes durante la Conferencia del Pueblo, cuando le preguntaron su opinión sobre que algunas voces pedían la detención de Guadalupe Taddei, quien recientemente dejó el cargo de consejera presidenta del INE en medio de escándalos de presuntos contratos irregulares.

“No sé quién pidió la detención. Pero ¿quién define eso? La Fiscalía. Pero lo primero que tiene que haber es una auditoría. Después de la auditoría, si se encuentra que tiene algún asunto penal, que se presente a la Fiscalía, y la Fiscalía tendrá que hacer su propia investigación”, explicó la presidenta.

“Pero eso de pedir, ‘yo pido la prisión’... pues tiene que haber una investigación y tienen que deslindar responsabilidades”, abundó la mandataria federal.

La presidenta Claudia Sheinbaum, este viernes durante la Conferencia del Pueblo. ı Foto: Captura de video

Ante las dudas sobre si este tiempo de indagatoria se prestaría a que Guadalupe Taddei se fugue del país, pidió no sacar conclusiones adelantadas, pues a pesar de los señalamientos se tienen que concluir las averiguaciones.

No obstante, afirmó que en caso de que se encuentren las pruebas para proceder, así se hará .

“No se adelanten. Ha salido temas públicos, pero tiene que haber su investigación de la auditoría, de la Fiscalía y si consideran que se procede, se procede”, declaró.

Sheinbaum deja a legisladores valoración del retiro de ‘superpoderes’ a presidencia del INE

Por otro lado, la mandataria federal dejó en manos de los legisladores del Congreso de la Unión la valoración sobre si se reforman los cambios que ellos aprobaron para dar ‘superpoderes’ a la presidencia del Consejo General del INE en el nombramiento de cargos dentro del órgano.

Aspecto del Consejo General del INE. ı Foto: Cuartoscuro

En 2024, Morena en la Cámara de Diputados impulsó una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para que la presidencia del Instituto, en ese entonces a cargo de Guadalupe Taddei, nombrara a directores ejecutivos y titulares de unidades técnicas, sin aval del Consejo General.

Dicho cambio se dio a partir de que ninguna de las propuestas de Taddei fuera aprobada para cargos esenciales como la Secretaría Ejecutiva.

Al consultarle a la presidenta durante su conferencia si estos cambios tendrían que revertirse, respondió que es una tarea que deben de analizar las y los diputados y senadores.

“Es que lo evalúen los diputados o los senadores si es necesario modificar la ley”, dijo.

Sheinbaum Pardo insistió en que las indagatorias de las irregularidades deben de abarcar no sólo la administración de la exconsejera, sino de quienes la antecedieron, tras haber encontrado que las contrataciones irregulares vienen desde otras gestiones, incluso a finales del siglo pasado.

“Los contratistas del sistema electoral que construyó el sistema electoral mexicano desde antes de que llegara Morena al gobierno, son los mismos”, dijo.

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