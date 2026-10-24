Taddei decidirá si renuncia: Sheinbaum

Ante la escalada de señalamientos por irregularidades en las contrataciones dentro del INE, la Presidenta Claudia Sheinbaum llamó a practicar auditorías porque “no debe haber ninguna sombra de corrupción” y dejó en manos de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, la decisión de dejar o no el cargo.

La mandataria comentó que el órgano debe de ser cuidado por todos, marco en el que llamó a practicar las auditorías que resulten necesarias a las finanzas del Instituto.

“No debe haber ninguna sombra de corrupción en el INE. Eso pienso. No es la defensa que se hizo del INE del pasado, cuando salieron las marchas del INE no se toca, que en realidad defendían intereses propios. No se trata de eso, pero entre todas y todas tenemos que cuidar al Instituto Nacional Electoral.

“Entonces, deben hacerse las auditorías que se tengan que hacer, pero no debe haber ninguna sombra de corrupción en ningún lado del país. Y tampoco debe haberla en el Instituto Nacional Electoral”, dijo, e hizo hincapié en que las dudas sobre corrupción deben de aclararse en todas las instituciones, pero sobre todo en el INE, más ahora que el proceso electoral de 2027 está en curso.

“Tiene que aclararse, transparentarse absolutamente todo y que no debe haber pues ninguna sombra, ningún sesgo, ni nada, ni ninguna sospecha de que hay corrupción en ninguna institución. Y menos en el INE, pues, porque estamos entrando a un proceso electoral que ya es en menos de bueno, creo que ya inició, de hecho, el proceso electoral”, remarcó.

Al consultarle sobre si Taddei debería abandonar el cargo, comentó que es una decisión que corresponde a la consejera.

LAS POSTURAS SOBRE EL CASO ı Foto: Especial