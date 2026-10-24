Oposición cuestiona su credibilidad

Legisladores y dirigentes del PAN advirtieron que los señalamientos sobre contrataciones del INE afectan la credibilidad de Guadalupe Taddei de cara a las elecciones de 2027. Genoveva Huerta anunció que acudirán a la ASF si la Unidad de Inteligencia Financiera no investiga posibles irregularidades.

El reclamo ocurre tras darse a conocer que Itzel Sandino Piña Soria, hija de una asesora de la Presidencia del INE, representa a Promotora de Noticias Exactas, proveedora del instituto desde este año.

“Si notamos que la UIF oculta, hace tortuguismo o rechaza investigar las contrataciones y los servicios que compra el INE, iremos con la ASF y nos rinda un informe más amplio”, dijo Genoveva Huerta, diputada federal del PAN.

Expresó es mucho descaro ir de fiesta con uno de los contratistas del organismo, quien le ha dado millones de pesos en servicios para el INE, pero desconocemos bajo qué condiciones y circunstancias.

“Resulta que la famosa austeridad republicana no era para erradicar los privilegios, sino simplemente para cambiar de dueños y servirse con la cuchara grande”.

La diputada federal agregó que “tanto escándalo que hicieron durante años rasgándose las vestiduras por la supuesta burocracia dorada del INE, y miren nada más. Llegaron prometiendo terminar con la opulencia y al primer descuido, ¡pás!, cayeron en la tentación”.

No aceptamos que ahora nos digan que sus sueldazos, sus bonos y sus mañas ahora sí son éticos, del pueblo y por el bien de la transformación.

Jorge Triana Tena, vocero del CEN PAN, insistió en que Tadde debe valorar su permanencia en el INE, ya que con rasgos de corrupción y opacidad, es difícil mantener una credibilidad de cara a las elecciones del próximo año.

“Este asunto es delicadísimo, es de escándalo y pues se tiene que seguir señalando porque no solamente habla de una de una hipocresía enorme, sino de una serie de delitos que, dijeron precisamente es lo que iba a cambiar a su llegada”.

Triana Tena dijo que se tienen que tomar todas las medidas correspondientes, porque, con qué confianza podemos dejar la contienda electoral en manos de personas que están ahí para servirse y no para servir a la gente”.

Taddei decidirá si renuncia: Sheinbaum

| Por Yulia Bonilla |

Ante la escalada de señalamientos por irregularidades en las contrataciones dentro del INE, la Presidenta Claudia Sheinbaum llamó a practicar auditorías porque “no debe haber ninguna sombra de corrupción” y dejó en manos de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, la decisión de dejar o no el cargo.

La mandataria comentó que el órgano debe de ser cuidado por todos, marco en el que llamó a practicar las auditorías que resulten necesarias a las finanzas del Instituto.

“No debe haber ninguna sombra de corrupción en el INE. Eso pienso. No es la defensa que se hizo del INE del pasado, cuando salieron las marchas del INE no se toca, que en realidad defendían intereses propios. No se trata de eso, pero entre todas y todas tenemos que cuidar al Instituto Nacional Electoral.

“Entonces, deben hacerse las auditorías que se tengan que hacer, pero no debe haber ninguna sombra de corrupción en ningún lado del país. Y tampoco debe haberla en el Instituto Nacional Electoral”, dijo, e hizo hincapié en que las dudas sobre corrupción deben de aclararse en todas las instituciones, pero sobre todo en el INE, más ahora que el proceso electoral de 2027 está en curso.

“Tiene que aclararse, transparentarse absolutamente todo y que no debe haber pues ninguna sombra, ningún sesgo, ni nada, ni ninguna sospecha de que hay corrupción en ninguna institución. Y menos en el INE, pues, porque estamos entrando a un proceso electoral que ya es en menos de bueno, creo que ya inició, de hecho, el proceso electoral”, remarcó.

Al consultarle sobre si Taddei debería abandonar el cargo, comentó que es una decisión que corresponde a la consejera.