PT se aleja de una coalición total con Morena y perfila alianza parcial para 2027

El Partido del Trabajo (PT) comienza a alejarse de la posibilidad de competir en una coalición total con Morena y los partidos aliados en las elecciones de 2027, por lo que ya analiza la conformación de una alianza parcial en distintas entidades del país, informó su coordinador parlamentario en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores.

El legislador señaló que el tema continúa en discusión al interior del partido, donde ya se presentaron distintas propuestas sobre los estados en los que podrían competir bajo una coalición.

“Se vislumbra la posibilidad de que vayamos en coalición parcial. Empieza a alejarse la posibilidad de que vayamos en coalición total, pero todavía está en el debate, en la discusión”, declaró.

Reginaldo Sandoval, en la sesión de la Comisión Permanente celebrada en el Senado, el pasado 6 de mayo ı Foto: Especial

Sandoval Flores detalló que entre las entidades que ya se han puesto sobre la mesa se encuentran Aguascalientes, Colima, Querétaro y Baja California Sur, aunque evitó precisar en cuáles de ellas el PT podría contender sin Morena.

Respecto a Michoacán, aclaró que la definición seguirá una ruta distinta, pues se prevé repetir la medición entre las dos propuestas que buscan encabezar la candidatura de la Cuarta Transformación en esa entidad.

“Ya saben que Michoacán está en la lógica de que se repita la medición, a finales de noviembre, entre las dos propuestas y el que salga encabezará la coalición de la 4T en Michoacán”, explicó.

El coordinador parlamentario confirmó que mantiene comunicación con el senador Raúl Morón sobre el proceso político en ese estado y señaló que el legislador es el coordinador estatal de afiliación del PT.

“Sí, sí, con Morón permanentemente. Él es nuestro coordinador estatal de afiliación. Nosotros estamos en esa dirección”, sostuvo.

Las declaraciones se dieron en medio de las negociaciones entre los partidos que integran la alianza oficialista para definir la estrategia electoral rumbo a los comicios de 2027, en los que se renovarán gubernaturas y otros cargos de elección popular.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL