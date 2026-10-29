México estima 2.7 millones de visitantes durante celebraciones del Día de Muertos.

Las festividades del Día de Muertos generarán un importante flujo turístico e impulso económico en el país del 26 de octubre al 2 de noviembre. Durante esta temporada, las autoridades prevén la llegada de 2.7 millones de visitantes a los distintos destinos nacionales.

De acuerdo con estimaciones oficiales de la Secretaría de Turismo, tan solo en el sector hotelero se contempla el hospedaje de 1.69 millones de turistas, cifra que representa un incremento del 1.2 por ciento en comparación con el periodo registrado en 2025.

La proyección señala que el 74 por ciento de los huéspedes en hoteles corresponderá a viajeros nacionales, equivalentes a 1.25 millones de personas. Por su parte, el 26 por ciento restante estará integrado por alrededor de 450 mil turistas internacionales.

En cuanto a la ocupación hotelera promedio a nivel nacional, se proyecta un nivel del 58.9 por ciento. Sin embargo, para las fechas centrales del 30 y 31 de octubre, así como el 1 de noviembre, diversos destinos registrarán niveles superiores al 90 por ciento.

Esta actividad turística dejará una derrama directa de 15 mil 737 millones de pesos por concepto de hospedaje, transporte, alimentos y artesanías. La titular de la dependencia, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que las festividades integran más de 200 eventos orientados a generar bienestar en las familias locales.

“Esta celebración nos permite compartir nuestras tradiciones con el mundo, disfrutar de nuestros destinos y generar prosperidad compartida para todas y todos”, expresó la funcionaria respecto a las actividades contempladas en la agenda cultural.

¡México los espera para celebrar el Día de Muertos! 🇲🇽🌼



¡Qué orgullo compartir con el mundo una tradición que nos llena de identidad, color y vida! Esta temporada, nuestras tradiciones llenan de vida los destinos, atraen visitantes y generan oportunidades y bienestar para miles… pic.twitter.com/Ge1x2MFTvf — Josefina Rodríguez Zamora (@josefinarodzam) October 29, 2026

Por su parte, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo estima una derrama económica total de 53 mil millones de pesos. Este cálculo integra las compras de insumos tradicionales como flores de cempasúchil, pan de muerto, veladoras, disfraces y alimentos para altares.

De este monto global, el sector turístico aportará aproximadamente el 30 por ciento, reafirmando el dinamismo económico de las celebraciones y la preservación de las tradiciones que otorgan identidad histórica a los pueblos del país.

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JVR