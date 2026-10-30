MC denuncia a Amílcar Olán ante la ASF por incumplir entrega de 17 millones de medicamentos.

Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), presentó una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) contra el empresario Amílcar Olán, tras señalar que empresas vinculadas a su persona recibieron contratos para suministrar casi 20 millones de órdenes de medicamentos, de las cuales más de 17 millones no habrían sido entregadas.

De acuerdo con el dirigente de la fuerza política, el incumplimiento representa el 85 por ciento de las medicinas contratadas. Asimismo, señaló que se registraron retrasos de hasta 220 días en el abasto, pagos ejecutados sin que se acreditara la recepción de los insumos y sanciones económicas que no fueron cobradas por las autoridades correspondientes.

Mediante un posicionamiento oficial, Álvarez Máynez sostuvo que estas irregularidades deben ser investigadas a fondo por el órgano fiscalizador, ante las fallas en el suministro hospitalario y la falta de rendición de cuentas.

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“Faltan medicinas y nadie rinde cuentas. Que se investigue”, expresó el dirigente emecista.

El coordinador nacional de MC no detalló en su reporte los contratos específicos, las instituciones públicas involucradas ni el monto total de los recursos económicos relacionados con las inconsistencias denunciadas.

Denunciamos a Amílcar Olán ante la Auditoría Superior de la Federación.



Sus empresas recibieron contratos para surtir casi 20 millones de órdenes de medicamentos. Más de 17 millones no se entregaron, un incumplimiento de 85%. Además hubo retrasos de hasta 220 días, pagos sin… pic.twitter.com/m60q8Q3Zoc — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) October 30, 2026

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JVR