Nuevo frente contra el empresario

MC denuncia a Amílcar Olán ante la ASF por incumplir entrega de 17 millones de medicamentos

Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de MC, presentó una denuncia ante la ASF contra Amílcar Olán, tras señalar que empresas vinculadas a él recibieron contratos para suministrar casi 20 millones de órdenes de medicamentos

MC denuncia a Amílcar Olán ante la ASF por incumplir entrega de 17 millones de medicamentos.
MC denuncia a Amílcar Olán ante la ASF por incumplir entrega de 17 millones de medicamentos. Foto: Especial.
Por:
Tania Gómez

Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), presentó una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) contra el empresario Amílcar Olán, tras señalar que empresas vinculadas a su persona recibieron contratos para suministrar casi 20 millones de órdenes de medicamentos, de las cuales más de 17 millones no habrían sido entregadas.

De acuerdo con el dirigente de la fuerza política, el incumplimiento representa el 85 por ciento de las medicinas contratadas. Asimismo, señaló que se registraron retrasos de hasta 220 días en el abasto, pagos ejecutados sin que se acreditara la recepción de los insumos y sanciones económicas que no fueron cobradas por las autoridades correspondientes.

Mediante un posicionamiento oficial, Álvarez Máynez sostuvo que estas irregularidades deben ser investigadas a fondo por el órgano fiscalizador, ante las fallas en el suministro hospitalario y la falta de rendición de cuentas.

TE RECOMENDAMOS:
ASF: dio la SEP becas a quienes ni estudiaban
Recursos para seguridad municipal

ASF revisa 125 mil mdp para municipios y no detecta pendientes económicos

“Faltan medicinas y nadie rinde cuentas. Que se investigue”, expresó el dirigente emecista.

El coordinador nacional de MC no detalló en su reporte los contratos específicos, las instituciones públicas involucradas ni el monto total de los recursos económicos relacionados con las inconsistencias denunciadas.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el Día de Muertos representa una tradición heredada de los pueblos originarios
Identidad y cultura mexicana

Sheinbaum destaca al Día de Muertos como parte del ‘Legado de grandeza’ de México


Google Reviews