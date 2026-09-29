Demandan que extraditen al huachicolero Amílcar Olán

Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Y el senador campechano Alejandro Moreno, advirtió que el cínico y lavador de dinero Amílcar Olán debe ser extraditado a México para que responda ante la justicia.

Señaló que esa “rata” al servicio de Andy y Gonzalo López Beltrán fue localizado en Suiza, gracias al trabajo periodístico de Irving Pineda, del equipo de Azteca Noticias, en una investigación dada a conocer por Manuel López San Martín.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el senador y dirigente nacional del PRI argumentó que, “mientras vive cómodamente en Lugano, en México su nombre aparece una y otra vez en investigaciones periodísticas sobre contratos públicos, el Tren Maya y el huachicol fiscal.

Recordó que hay audios, documentos y cientos de millones de pesos en negocios que tienen que ser investigados hasta sus últimas consecuencias.

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En el último evento de la rendición de cuentas de la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de su II Informe de Gobierno, se llevó a cabo en el Zócalo capitalino, ante miles de acarreados y ahora en su segundo piso, y como si todos fueran una sola voz, al concluir el discurso de la Jefa del Ejecutivo, le gritaron: “¡no estás sola!”.

La consigna que le gritaron sus seguidores a Sheinbaum Pardo, trae un recuerdo que puede no ser tan grato para la presidenta y en general para la cúpula del partido Morena. Cuestión de recordar cuando ya hace varios meses, el impresentable gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, visitó la Cámara de Diputados y la fracción parlamentaria del partido guinda, le gritó exactamente lo mismo: “¡no estás solo!”, justo en momentos en que Sinaloa vivía, y sigue viviendo, una guerra fraticida.

Rocha Moya sonreía a sus anchas en aquella ocasión, sabedor de que contaba con el respaldo prácticamente del aparato de Estado y tan apoyado se sentía que, como se recordará, nada más por sus pistolas, decidió regresar al gobierno sinaloense, el pasado 21 de agosto y entonces, para su infortunio, tuvo el rechazo tanto de sus correligionarios como. de Palacio Nacional, lo que ocasionó que su frustrada gestión durara tan solo 34 horas.

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En su última visita al estado de Puebla, la presidenta Claudia Sheinbaum, en el marco de los informes regionales de su administración, anunció acciones de infraestructura, salud y educación para la entidad, como la ampliación de la carretera Amozoc-Veracruz, la modernización de los tramos Tulancingo-Nuevo Necaxa y Puebla Acatzingo, así como la conexión con la mixteca oaxaqueña y la Montaña de Guerrero mediante la carretera Cuautla-Tlapa, destaco el saneamiento del rio Atoyac. Muchas obras que realiza el gobernador Alejandro Armenta y su equipo de trabajo.

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La dirigencia del PT, en especial Reginaldo Sandoval, líder de la bancada del PT en San Lázaro, acusa que Morena los dejó fuera del proceso de selección de candidatos a 17 gubernaturas (que se encubren bajo la nominación partidaria de Coordinadores estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía).

Recuerda que desde inicios de este año PT, Verde y Morena acordaron:

Primero: seleccionar cada uno a sus aspirantes a gobernador, a alcaldes, y a diputados federales.

Segundo: una vez definidas sus propuestas en cada uno de los 17 estados con elección a gobernador, se someterían a encuestas conjuntas para definir quienes eran los 3 finalistas en cada caso y para que en una tercera encuesta surgiera el candidato definitivo de entre los propuestos por los 3 partidos.

Pero Morena hizo su proceso interno sin mostrar a nadie las encuestas, y una vez definidos sus candidatos los dio a conocer como definitivos para, hasta ahora en 10 estados y para hacer lo mismo en los 7 que restan.

Es decir, ya dejaron fuera a los del PT y Verde.

El Verde ya adelantó a los suyos como es el caso de San Luis Potosí y va en otros estados dentro del proceso no claro de Morena.

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