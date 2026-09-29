• ¿Senadores con dos banderas?

Vaya ingrediente el que se agregó a la discusión que tendrá este martes el Senado sobre la reforma que exige nacionalidad mexicana única para quienes aspiren a la Presidencia, gubernaturas o Jefatura de Gobierno. Resulta que el diputado migrante del PAN, Raúl Torres, pidió a autoridades de Estados Unidos revisar el estatus de cuatro senadores oficialistas a quienes identifica como binacionales: Javier Corral, Ricardo Sheffield, Cecilia Guadiana y Jasmine Bugarín —esta última recién nombrada coordinadora de la 4T en Nayarit—. En un oficio dirigido, entre otros, al embajador de EU en México, Ronald Johnson, el panista planteó que los legisladores podrían votar a favor de una modificación constitucional que obligaría a quienes tengan otra nacionalidad a renunciar a ella antes de contender por los cargos ya referidos. Torres pidió además que se determine si ejercer funciones públicas en México puede tener alguna consecuencia sobre la ciudadanía estadounidense. Atentos.

• Marina del Pilar y un proyecto hídrico central

Al no ser un tema que involucre grilla suele pasar desapercibido, pero nos cuentan que ayer la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila y el director de Conagua, Efraín Morales dieron un paso relevante para resolver el problema del estrés hídrico que amenaza con volverse crítico en la entidad. Y es que derivado de gestiones de la mandataria con la Presidenta, el proyecto de la desaladora de Playas de Rosarito entró en el Plan Hídrico y ayer fue colocada la primera piedra del mismo. La obra, nos dicen, podría convertiste en un legado relevante de la gestión de Ávila, pues se trata de la planta más grande de América Latina: producirá 2 mil 200 litros por segundo a partir de 2029, costará 15 mil millones de pesos —10 mil 500 millones de la Federación—, y se financiará con recursos públicos, por lo que no habrá alzas de tarifas para los casi dos millones de habitantes de Tijuana, Rosarito y Ensenada.

• Unidad, pero no tanta

Mucho polvo levantaron las últimas siete designaciones de coordinadores de Morena, pero nos cuentan que una que no dejó de acaparar reflectores fue la de Nuevo León. Y es que a la exdirectora del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior, Tatiana Clouthier, tras la designación de Clara Luz Flores como coordinadora estatal, le preguntaron si cerraría filas con la ganadora. Tatiana no dijo que no, pero tampoco dijo que sí. Sólo respondió que ella acompaña el proyecto de la Presidenta Claudia Sheinbaum en varias ocasiones. Eso sí, la también exsecretaria de Economía de AMLO aseguró que respetará el resultado y que no se irá a otro partido. Otros participantes, como Waldo Fernández, Felipe de Jesús Cantú y Judith Díaz, sí hablaron abiertamente de apoyar a la ganadora. Así que Morena ya tiene coordinadora en Nuevo León. Lo que todavía parece necesitar, como ya se vio, es coordinar un poquito la unidad. Uf.

• El éxodo de Ruffo

Y qué nivel de travesía el que tuvo que emprender el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel para llegar del penal del Altiplano, en el Edomex, a su casa, en Ensenada, donde continuará su proceso bajo prisión domiciliaria. Y es que el panista, a sus 74 años, pasó alrededor de 40 horas en carretera para recorrer unos 2 mil 800 kilómetros bajo custodia de la Guardia Nacional y con relevos de personal durante el camino. La propia Presidenta preguntó a su gabinete por qué el traslado se había hecho por tierra. La respuesta que recibió, dijo, fue que se siguió la determinación del juez, aunque aclaró que no tenía certeza sobre la versión de que la defensa de Ruffo hubiera aceptado esa modalidad. A pesar de todo, nos cuentan que el exmandatario, quien enfrenta un proceso por contrabando de hidrocarburos, hizo un esfuerzo por ver el vaso medio lleno: ya instalado en casa, relató que fue pasando “de estación en estación, de estado en estado” y que aprovechó para escuchar distintos puntos de vista.

• La cita en el Senado

Nos cuentan que este martes volverá al centro de la discusión el caso del senador —ya sin partido— Enrique Inzunza, quien ha rechazado los señalamientos formulados en Estados Unidos sobre presuntos vínculos con el narcotráfico. Y es que se dice que desde la sociedad civil ya reunieron más de 20 mil firmas para pedir que el legislador deje su escaño. La cita es hoy, en el Patio Central de la Cámara alta, donde los convocantes entregarán las rúbricas de quienes exigen que el sinaloense enfrente sin fuero las investigaciones y acusaciones en su contra. Nos recuerdan que los promotores de esta iniciativa ya habían intentado hacer llegar la petición a la Mesa Directiva y a coordinadores parlamentarios, incluso reprocharon que la mayoría de ellos no respondiera. Así que la pregunta ahora no es siquiera cuántas firmas llegarán sino, más bien, si las más de 20 mil rúbricas encontrarán destinatario… o sólo Oficialía de Partes. Pendientes.

• Comunes denominadores

Dicen que rumbo a 2027 —y muy a pesar de lo distintos que dicen ser— los partidos están encontrando curiosos puntos de encuentro. Y es que mientras ayer Morena terminaba de acomodar a sus coordinadores de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, el PAN nos recordó que ellos también echaron mano de una figura parecida, aunque con nombre propio: los Defensores de la Patria, la Familia y la Libertad. Cuánta creatividad, ¿no? En Guanajuato, uno de los principales bastiones del blanquiazul, ya fueron seleccionados nueve perfiles municipales. La fórmula forma parte de una estrategia que Acción Nacional comenzó a desplegar meses atrás y que a muchos les ha provocado cierto déjà vu porque esa historia ya se contó, aunque con otros colores, personajes y lemas. Nos hacen ver que entre coordinadores y defensores los partidos ya encontraron una primera coincidencia rumbo a 2027: cambiarle el nombre a la criatura. ¡Qué cosas!