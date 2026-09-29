El éxodo de Ruffo

Y qué nivel de travesía el que tuvo que emprender el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel para llegar del penal del Altiplano, en el Edomex, a su casa, en Ensenada, donde continuará su proceso bajo prisión domiciliaria. Y es que el panista, a sus 74 años, pasó alrededor de 40 horas en carretera para recorrer unos 2 mil 800 kilómetros bajo custodia de la Guardia Nacional y con relevos de personal durante el camino. La propia Presidenta preguntó a su gabinete por qué el traslado se había hecho por tierra. La respuesta que recibió, dijo, fue que se siguió la determinación del juez, aunque aclaró que no tenía certeza sobre la versión de que la defensa de Ruffo hubiera aceptado esa modalidad. A pesar de todo, nos cuentan que el exmandatario, quien enfrenta un proceso por contrabando de hidrocarburos, hizo un esfuerzo por ver el vaso medio lleno: ya instalado en casa, relató que fue pasando “de estación en estación, de estado en estado” y que aprovechó para escuchar distintos puntos de vista.

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