La cita en el Senado

Nos cuentan que este martes volverá al centro de la discusión el caso del senador —ya sin partido— Enrique Inzunza, quien ha rechazado los señalamientos formulados en Estados Unidos sobre presuntos vínculos con el narcotráfico. Y es que se dice que desde la sociedad civil ya reunieron más de 20 mil firmas para pedir que el legislador deje su escaño. La cita es hoy, en el Patio Central de la Cámara alta, donde los convocantes entregarán las rúbricas de quienes exigen que el sinaloense enfrente sin fuero las investigaciones y acusaciones en su contra. Nos recuerdan que los promotores de esta iniciativa ya habían intentado hacer llegar la petición a la Mesa Directiva y a coordinadores parlamentarios, incluso reprocharon que la mayoría de ellos no respondiera. Así que la pregunta ahora no es siquiera cuántas firmas llegarán sino, más bien, si las más de 20 mil rúbricas encontrarán destinatario… o sólo Oficialía de Partes. Pendientes.

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