Comunes denominadores

Dicen que rumbo a 2027 —y muy a pesar de lo distintos que dicen ser— los partidos están encontrando curiosos puntos de encuentro. Y es que mientras ayer Morena terminaba de acomodar a sus coordinadores de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, el PAN nos recordó que ellos también echaron mano de una figura parecida, aunque con nombre propio: los Defensores de la Patria, la Familia y la Libertad. Cuánta creatividad, ¿no? En Guanajuato, uno de los principales bastiones del blanquiazul, ya fueron seleccionados nueve perfiles municipales. La fórmula forma parte de una estrategia que Acción Nacional comenzó a desplegar meses atrás y que a muchos les ha provocado cierto déjà vu porque esa historia ya se contó, aunque con otros colores, personajes y lemas. Nos hacen ver que entre coordinadores y defensores los partidos ya encontraron una primera coincidencia rumbo a 2027: cambiarle el nombre a la criatura. ¡Qué cosas!

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