Marina del Pilar y un proyecto hídrico central

Al no ser un tema que involucre grilla suele pasar desapercibido, pero nos cuentan que ayer la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila y el director de Conagua, Efraín Morales dieron un paso relevante para resolver el problema del estrés hídrico que amenaza con volverse crítico en la entidad. Y es que derivado de gestiones de la mandataria con la Presidenta, el proyecto de la desaladora de Playas de Rosarito entró en el Plan Hídrico y ayer fue colocada la primera piedra del mismo. La obra, nos dicen, podría convertiste en un legado relevante de la gestión de Ávila, pues se trata de la planta más grande de América Latina: producirá 2 mil 200 litros por segundo a partir de 2029, costará 15 mil millones de pesos —10 mil 500 millones de la Federación—, y se financiará con recursos públicos, por lo que no habrá alzas de tarifas para los casi dos millones de habitantes de Tijuana, Rosarito y Ensenada.

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