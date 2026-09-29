Unidad, pero no tanta

Mucho polvo levantaron las últimas siete designaciones de coordinadores de Morena, pero nos cuentan que una que no dejó de acaparar reflectores fue la de Nuevo León. Y es que a la exdirectora del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior, Tatiana Clouthier, tras la designación de Clara Luz Flores como coordinadora estatal, le preguntaron si cerraría filas con la ganadora. Tatiana no dijo que no, pero tampoco dijo que sí. Sólo respondió que ella acompaña el proyecto de la Presidenta Claudia Sheinbaum en varias ocasiones. Eso sí, la también exsecretaria de Economía de AMLO aseguró que respetará el resultado y que no se irá a otro partido. Otros participantes, como Waldo Fernández, Felipe de Jesús Cantú y Judith Díaz, sí hablaron abiertamente de apoyar a la ganadora. Así que Morena ya tiene coordinadora en Nuevo León. Lo que todavía parece necesitar, como ya se vio, es coordinar un poquito la unidad. Uf.

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