¿Senadores con dos banderas?

Vaya ingrediente el que se agregó a la discusión que tendrá este martes el Senado sobre la reforma que exige nacionalidad mexicana única para quienes aspiren a la Presidencia, gubernaturas o Jefatura de Gobierno. Resulta que el diputado migrante del PAN, Raúl Torres, pidió a autoridades de Estados Unidos revisar el estatus de cuatro senadores oficialistas a quienes identifica como binacionales: Javier Corral, Ricardo Sheffield, Cecilia Guadiana y Jasmine Bugarín —esta última recién nombrada coordinadora de la 4T en Nayarit—. En un oficio dirigido, entre otros, al embajador de EU en México, Ronald Johnson, el panista planteó que los legisladores podrían votar a favor de una modificación constitucional que obligaría a quienes tengan otra nacionalidad a renunciar a ella antes de contender por los cargos ya referidos. Torres pidió además que se determine si ejercer funciones públicas en México puede tener alguna consecuencia sobre la ciudadanía estadounidense. Atentos.

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