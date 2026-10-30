ASF revisa 125 mil mdp para municipios y no detecta pendientes económicos

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) examinó 125 mil 226 millones 966 mil 725 pesos correspondientes a la distribución de recursos federales para municipios y alcaldías, sin registrar cantidades pendientes de aclaración ni reintegros en las 33 auditorías que integran el apartado de seguridad de la segunda entrega de la Cuenta Pública 2025.

El organismo reportó 40 resultados con observaciones solventadas o atendidas, sin acciones pendientes de esta naturaleza.

Tampoco emitió pliegos por posibles daños económicos, promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria o solicitudes de aclaración, de acuerdo con la matriz de datos básicos de octubre de 2026.

Las revisiones comprendieron la distribución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun), mediante auditorías de cumplimiento a los gobiernos de las 32 entidades federativas y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

De acuerdo con los registros, la ASF examinó el 100 por ciento del universo seleccionado para estas fiscalizaciones, cuyo objetivo consistió en verificar la distribución de las aportaciones.

El documento distingue este procedimiento de las evaluaciones que comprueban directamente el ejercicio de los recursos públicos.

Auditoría Superior de la Federación (ASF) ı Foto: Especial

Por entidad federativa, el Estado de México concentró la mayor cantidad bajo revisión, con 16 mil 852 millones 652 mil 127 pesos. La auditoría 1179 registró dos resultados con observaciones solventadas o atendidas, sin montos por aclarar ni acciones adicionales.

Ciudad de México ocupó el segundo lugar, con 10 mil 375 millones 711 mil 289 pesos, seguida de Jalisco, donde la muestra alcanzó ocho mil 295 millones 494 mil 590 pesos. En ambos casos, la autoridad fiscalizadora reportó cero reintegros y ninguna cantidad pendiente de justificación.

Otros estados con recursos examinados de mayor cuantía fueron Veracruz, con siete mil 694.8 millones de pesos; Puebla, con seis mil 277.2 millones; Guanajuato, con seis mil 18.2 millones, y Nuevo León, con cinco mil 825.5 millones. Chiapas registró otros cinco mil 516.6 millones dentro del mismo fondo.

Respecto a los resultados, la ASF contabilizó dos observaciones solventadas o atendidas en las auditorías de Veracruz, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Yucatán. La matriz no consigna acciones adicionales derivadas de estos expedientes.

En el caso de Sinaloa, el órgano fiscalizador examinó dos mil 947 millones 772 mil 111 pesos mediante la auditoría 1844, con dos resultados atendidos. Chihuahua reportó tres mil 679 millones 446 mil 744 pesos, mientras que Tamaulipas alcanzó tres mil 397 millones 735 mil 950 pesos.

La Secretaría de Hacienda también figuró entre las entidades fiscalizadas mediante la auditoría 337, correspondiente al procedimiento de distribución del Fortamun. Esta revisión no reportó un universo monetario seleccionado ni observaciones en la matriz.

Según el informe, los resultados de las 33 auditorías no generaron recomendaciones, promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, pliegos de observaciones ni procedimientos de responsabilidad administrativa.

El rubro tampoco presentó cantidades reintegradas a la Hacienda Pública.

Cabe precisar que estas revisiones corresponden a la distribución de los recursos del Fortamun, no a una evaluación integral del gasto en seguridad pública.

La matriz de la ASF no desglosa cuánto dinero destinaron los municipios a policías, equipamiento, infraestructura u otras actividades, por lo que sus resultados se limitan al objeto de fiscalización.

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MSL