Gobierno concluye entrega de apoyos para reubicar a familias afectadas por lluvias en Hidalgo

Con una inversión cercana a los ocho mil millones de pesos, el Gobierno Federal concluyó la entrega de apoyos para la reubicación de más de dos mil familias que resultaron afectadas por las intensas lluvias del año pasado en Hidalgo.

Desde Pachuca, Hidalgo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega de los apoyos que servirán a dos mil 259 familias, a quienes aseguró que esto no acaba, pues se mantendrán las obras para garantizar su movilidad y suministro de servicios básicos.

“El día de hoy podemos decir que estamos cerrando la reconstrucción para el estado de Hidalgo, en caminos algunos todavía se siguen construyendo, obras de agua potable, de presas que todavía algunas de ellas se están construyendo, pero ya inició la construcción de todo ello, de igual manera la entrega de enseres y hoy la entrega para la reconstrucción de las viviendas perdidas. Son cerca de 8 mil millones de pesos destinados para el pueblo de Hidalgo, para este momento tan difícil, totalmente transparente y directo, a través del banco del pueblo de México, del Banco del Bienestar”, informó.

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En Pachuca, Hidalgo entregamos apoyos a 2 mil 259 familias afectadas por las lluvias de 2025.



La Presidenta @Claudiashein encabezó el encuentro en donde se beneficiaron a estas familias que pertenecen a 228 localidades de 23 municipios, con una inversión de 900 mdp. pic.twitter.com/zOAArRlR7m — SEDATU México (@SEDATU_mx) October 30, 2026

El apoyo para reubicación constó de 400 mil pesos para que las nuevas viviendas se construyan en zonas seguras. Los pagos se ministran en tres partes para que cada familia tome su decisión.

Recordó que el número total de damnificados ascendió a más de 105 mil familias en los estados de la región Huasteca, con las precipitaciones de octubre de 2025. Además de Hidalgo, los daños se padecieron en Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro.

La mandataria destacó que el apoyo desde la Federación fue inmediato, a través de labores de rescate y entrega de víveres, así como la entrega de apoyos económicos a partir de la segunda semana tras el siniestro.

“¿Qué debe hacer un gobierno? Pues hacer lo que hace el pueblo: dar la mano cuando alguien se ve afectado, esa es la enseñanza del pueblo de México al Gobierno de México. Por eso decimos que somos un gobierno del pueblo, gobernamos por el pueblo y gobernamos para el pueblo de México, a diferencia del pasado que ocurrían circunstancias como esta, venían, se tomaban una fotografía y luego nunca aparecían”, dijo.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, detalló que hoy se entregaron 2 mil 259 tarjetas para recibir el apoyo, con una inversión de 900 mdp en beneficio de familias de 228 localidades y 23 municipios de Hidalgo; a los que se sumarán 436 apoyos en Puebla y 600 más en Veracruz para dar un total de 3 mil 295 familias beneficiadas de estos tres estados que fueron afectados por las lluvias de octubre de 2025.

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MSL