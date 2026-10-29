¿Quién era Antonio Acedo, el maquinista de AVE, y qué pasó con él tras el choque de trenes en España? FOTOS

Este miércoles se registró un choque entre dos trenes en España, y hasta el momento se tiene un conteo de al menos 74 víctimas mortales y cientos de personas afectadas durante el siniestro.

Alrededor de las 08:45 horas del 28 de octubre un tren AVE y uno Iryo colisionaron en Urda, Toledo, España, y de acuerdo con el presidente de Castilla de La Mancha, Emilio García Page, se moivlizó a un total de mil 300 efectivos para atender la emergencia.

De acuerdo con la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios de España (CIAF), hasta el corte de este jueves se tiene un total de 74 víctimas mortales, y aproximadamente dos centenares de personas lesionadas, de las cuales al menos 15 presentaban lesiones de gravedad.

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La Guardia Civil comenzó una investigación que continúa desplegada en la zona del accidente ferroviario, en donde colocaron un Puesto de Mando Avanzado para realizar las diligencias correspondientes por las unidades especializadas.

Desde que se registró el incidente han salido a la luz diversos datos, como el nombre de algunas personas que se encontraban viajando en ambos trenes, y la identidad del conductor del tren AVE, quien lamentablemente fue una de las víctimas mortales.

#AccidenteFerroviario

La @guardiacivil continúa desplegada en la zona del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo).



En estas imágenes se muestra el Puesto de Mando Avanzado, en el que se encuentran las diferentes unidades especializadas de la Guardia Civil, las cuales… pic.twitter.com/DPOqTMai1R — Guardia Civil (@guardiacivil) October 29, 2026

¿Quién era Antonio Acedo?

Antonio Acedo Meneses nació en 1990 en el municipio español de Móstoles. Era un hombre de 36 años de edad que trabajaba como maquinista de Renfe, tal como su padre lo hizo.

Estudió en la Universitat Oberta de Catalunya; además, su pasión por el mundo ferroviario iba más allá de su profesión, pues el maquinista también tomaba fotografías de paisajes desde la cabina.

Acedo Meneses contaba con un blog personal en el que compartió que comenzó los estudios de maquinista de trenes en el 2012, por lo que desde entonces se mudó a Barcelona, ciudad en la que residía hasta la actualidad.

“Hijo de un maquinista de tren y nieto de un eléctrico de Renfe se crió siempre cerca del mundo del ferrocarril, por lo que el paisaje ferroviario formó parte de sí desde temprana edad. A lo largo de su vida siempre se ha sentido fascinado por el mundo del arte, así como de la representación de su visión personal del mundo” se lee en su biografía.

La izquierda española emitió un mensaje hacia Antonio Acedo, a quien calificaron como una persona “excepcional, un hombre bueno, prudente y comprometido... que mejoran aquellos lugares por los que transitan. De esas cuya generosidad deja huella. De esas a quienes no se está preparado para decir adiós”.

Ha fallecido nuestro compañero Antonio Acedo, maquinista del AVE del accidente de Toledo.



Antonio era persona excepcional, un hombre bueno, prudente y comprometido.



Antonio era de esas personas que mejoran aquellos lugares por los que transitan. De esas cuya generosidad deja… — Izquierda Española (@izquierdaesp) October 28, 2026

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