¿Dónde está la formación Durupınar de Turquía, lugar donde se localiza el arca de Noé?

Un grupo de investigadores, ingenieros, científicos y arqueólogos continúan realizando trabajos de exploración, excavación y extracción en la formación Durupınar este 2026.

Mediante investigaciones geológicas y arqueológicas, al interior de esta formación se han descubierto material orgánico que podría señalar la presencia de un pliegue geológico natural o de un barco de madera en descomposición que se encuentra enterrado.

El capitán Ilhan Durupinar descubrió esta formación con una silueta muy similar a la de un barco, y esta fue la razón por la que ahora el lugar es conocido como la formación Durupınar.

Quartz cast petrified wood found by a tourist at the Durupinar Formation, discovered on the backend of the boat-shaped formation. pic.twitter.com/zYAdm7lpqf — Noahs Ark Scans (@noahsarkscans) September 29, 2026

¿Dónde está la formación Durupınar de Turquía?

El monte Arat es considerado un lugar sagrado por las personas cristianas, y esta formación localizada en una cuádruple frontera: Turquía, Armenia, Irán y Azerbaiyán; sin embargo, pertenece a Turquía.

Este lugar no solamente atrae visitas de alpinistas que deciden obtener un permiso para escalar el volcán inactivo, sino de quienes quieren conocer el lugar en donde se ubica lo que aseguran es el arca de Noé.

Los relatos bíblicos señalan que Noé construyó un barco para trasladar a un macho y una hembra de cada una de las especies animales en la Tierra para poder salvarlos del Diluvio Universal.

Here’s why the Durupinar Formation is the most compelling location of Noah’s Ark:



1) Virtually the EXACT same length

2) 26 Drogue (boat anchor) stones found in vicinity

3) Located in the EXACT place described in the Bible



📍WHY Archaeologists are SO against it:



1) It would… pic.twitter.com/6hCWiq6RXq — Jimmy Corsetti (@BrightInsight6) September 22, 2026

Asimismo, señala que la ahora conocida como arca de Noé se asentó en las montañas de Ararat, por lo que este descubrimiento realizado en 1959 señala que la forma es exactamente igual a la descrita en Génesis.

“La estructura coincide perfectamente con la descripción bíblica del Arca de Noé que se encuentra en Génesis 6. Ubicado en las montañas de Ararat, el sitio ha sido mencionado tanto en Génesis 8:4 como en el Corán 11:44, y el nombre local “Al-Judi” se ha conservado a lo largo de generaciones” señalan los investigadores de Escaneos del Arca de Noé.

Come spend a day at Durupınar with us.



The drilling team had just reached about 4 meters down when they hit something hard.



The drill can’t get through solid rock, so everything stops while they figure out what they’ve hit.



Andrew takes a look, and it could be a piece of… pic.twitter.com/ZLT5jqdHbH — Noahs Ark Scans (@noahsarkscans) September 23, 2026

Pese a que esta formación fue descubierta hace mucho tiempo, actualmente las investigaciones para poder probar que efectivamente se trata del arca de Noé continúan activas.

De acuerdo con este proyecto activo, las excavaciones comenzarán cuando se finalicen los estudios geofísicos y las perforaciones de testigos, por lo que cada una de las expediciones que se han realizado brindan nuevos datos.

We’re going in pic.twitter.com/PyU18uXYWL — Noahs Ark Scans (@noahsarkscans) September 23, 2026

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