Fotos de La Nappi y El Agropecuario juntos desata rumores en redes

Emily Pérez ‘La Nappi’ y Juan David Tejada ‘El Agropecuario’ se encuentran en medio de rumores de un posible romance en redes sociales entre los creadores de contenido tras la publicación de polémicas fotos.

Los rumores de romance de El Agropecuario y La Nappi

Recientemente, el empresario colombiano ha aparecido acompañado de mujeres que cuentan con una plataforma de OnlyFans e incluso se filtró un video íntimo que muestra su debut en el contenido para adultos junto a La Favorita.

Todo comenzó cuando La Nappi subió imágenes en una actitud cercana con El Agropecuario, lo que enseguida encendió los cuestionamientos sobre si se trataba de un romance entre los dos. Acompañó las postales con el mensaje “Mi cita de hoy”, lo que desató especulaciones de un nuevo amor.

Mientras unos creeían que sí hay un romance en puerta, otros opinaban que podría tratarse de una simple amistad o la grabación de contenido para redes.

Días después de que comenzaran las especulaciones, La Nappi realizó varias publicaciones donde aparece con Juan David. En la primera, aparece junto a otra chica y cada una lo besa a él en una de sus mejillas.

Después, también compartió una foto en la que él se encuentra con un papel entre manos y ambos sonríen a la cámara. “Firmando el debut”, escribió ella en referencia a que puede ser que hagan juntos contenido +18 próximamente.

En una tercera imagen final, él aparece abrazado de dos chicas que traen trajes ajustados y cortos. Las publicaciones desataron diversas reacciones, incluyendo burlas por quienes ya han visto la filtración del video de El Agropecuario con La Favorita.

Todo parece indicar que el influencer sí buscaría entrar hasta cierto punto al mundo del contenido para adultos, pero será en las próximas semanas o incluso meses que veremos si generará más videos íntimos con diferentes modelos de OnlyFans o si regresará a su contenido habitual.

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