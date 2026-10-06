¿Quién es Juan David Tejada ‘El agropecuario’? Edad, de dónde es y a qué se dedica

El influencer Juan David Tejada ‘El agropecuario’ se encuentra en el centro de la polémica después de que se hizo viral su ‘debut’ en el cine para adultos con una modelo de OnlyFans.

A través de sus redes sociales, el empresario compartió una serie de videos en los que aparecía acompañado de María Gelvis, también conocida como Favorita María. Esto ha hecho que muchos estén interesado en conocer más sobre el colombiano.

¿Quién es Juan David Tejada ‘El agropecuario’?

Juan David Tejada es un creador de contenido que en redes sociales se hace llamar ‘El Agropecuario’, un apodo que hace referencia a su pasión por el campo y los caballos.

Sobre la edad del famoso, hay información dividida, ya que en redes sociales él ha mantenido ese tipo de detalles personales en privado. Esto ha dado paso a especulaciones, donde algunos aseguran que su edad se acerca años 29 o 34 años de edad, hasta incluso rumores de que tien 42 años.

El influencer es originario de Colombia, un empresario del sector ganadero y agropecuario, quien en el pasado mantuvo una relación con la estrella digital Aída Victoria, con quien tuvo un hijo a mediados de 2025.

Tras la separación de la pareja, Aída expuso varios secretos de su ex como que supuestamente tendría 5 hijos en lugar de 2, como se pensaba anteriormente.

“Nojoda, pero si en el camino uno se entera de que no eran 2 hijos que tenía sino 5 con el que venía [...] cuando se metió con uno tenía a una mujer a la que le bajaba plata… Bien bobo uno quedarse ahí por ser esclavo de lo que un día sintió”, declaró Aida en redes sociales.

Además, destacó que Juan David había tenido actitudes violentas en el pasado: “Que aparte le gusta ponerse violento [...] Eres príncipe, aquí me tienes, te conviertes en ogro, chao”, dijo a sus seguidores.

Por su parte, el hombre mantuvo silencio por un tiempo, hasta que a finales de agosto realizó una publicación titulada “me cansé de callar” en la que contaba su versión de los hechos frente a la separación.

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