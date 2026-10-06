¿Qué tipo de contenido hace Juan David Tejada ‘El Agropecuario’? VIDEOS más virales

El nombre de Juan David Tejada ‘El Agropecuario’ destaca en los principales motores de búsqueda después de que se hizo viral una colaboración +18 con La Favorita, conocida modelo de OnlyFans, y los rumores de una posible relación sentimental entre ellos.

Uno de los motivos por los que el tema provocó tanta polémica es porque el famoso de redes sociales nunca había realizado contenido para adultos antes y muchos se preguntan si le dará la vuelta a lo que publica.

Su video en Instagram con La Favorita donde ella aparece sentada sobre él y parece que se están riendo, cuenta con 1.4 millones de vistas, dejando claro el impacto de la inesperada colaboración.

¿Qué contenido hace Juan David El Agropecuario en sus redes sociales?

Juan David El Agropecuario divide su contenido en cuatro redes sociales. En ese sentido, utiliza Kick para realizar transmisiones en vivo donde se muestra en diferentes momentos de su día a día, generalmente mientras convive con otras personas.

Su plataforma más fuerte es Instagram, donde principalmente publica sobre eventos a los que es invitado, así como encuentros con sus hijos y también muestra los lujos que disfruta.

En dicha plataforma cuenta con 999 mil seguidores, por lo que está muy cerca de alcanzar el millón. Otro video reciente que tiene más de dos millones de vistas en el sitio web, muestra al famoso celebrando la compra de un auto de lujo.

En su cuenta de TikTok, el famoso cuenta con 10.6 millones de vistas, donde aparecen varios caballos y él se hace llamar ‘El rey de los agropecuarios’, mientras que de fondo suena una canción creada por él.

El clip generó críticas por parte de las fans de Aída Victoria, su ex pareja quien en el pasado lo señaló por supuestamente no hacerse cargo de su hijo con ella y ser un padre ausente.

En general, El Agropecuario es una personalidad muy destacada de las redes sociales, quien sin embargo también enfrenta críticas de manera constante en redes sociales por la forma en la que expone su vida y lujos.

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