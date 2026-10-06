Ella es Aída Victoria Merlano, la ex pareja de Juan David Tejada ‘El Agropecuario’

Después de que Juan David Tejada ‘El Agropecuario’ debutara en el contenido para adultos junto a La Favorita, en redes sociales circula de nuevo el nombre de Aída Victoria Merlano, la ex pareja del empresario colombiano.

¿Quién es Aída Victoria Merlano?

Aída Victoria Merlano nació el 21 de abril de 1999 en Barranquilla. Es una creadora de contenido colombiana que actualmente tiene 26 años de edad y que ganó popualridad en los últimos meses por su participación en La Mansión VIP.

En ocasiones, la influencer es confundida con su madre, Aida Merlano Rebollado, quien nació el 21 de diciembre de 1980 y que actualmente tiene 45 años de edad. La joven recibió una sentencia de 13 años y ocho meses de prisión en 2022 tras ser señalada por participar en la fuga de su madre en 2019.

Aída mantuvo una relación con Juan David de entre 9 y 10 meses. Según se dice, el romance comenzó a finales de 2024, poco después de que la creadora de contenido terminara su relación con el streamer WestCol, con quien ya ha hecho las paces.

La separación se confirmó oficialmente el 26 de septiembre de 2025, a menos de tres meses del nacimiento de su hijo Emiliano. Tras esto, se encendió una disputa legal en medio de fuertes polémicas en redes sociales.

Cómo olvidar cuando el agropecuario se levantó a Aída Victoria Merlano con un caballo que sacó fiado. pic.twitter.com/hGxLba9cmA — Chibcholandia | Realismo Criollo (@chibcholandia) October 5, 2026

En ese entonces, ella señaló al famoso por no participar en la crianza de su hijo, así como supuestamente estafarla con la compra de una finca y hacer negocios, lo que dio mucho de qué hablar en redes sociales.

“Nojoda, pero si en el camino uno se entera de que no eran 2 hijos que tenía sino 5 con el que venía [...] cuando se metió con uno tenía a una mujer a la que le bajaba plata… Bien bobo uno quedarse ahí por ser esclavo de lo que un día sintió”, declaró Aida en redes sociales.

Además, destacó que Juan David había tenido actitudes violentas en el pasado: “Que aparte le gusta ponerse violento [...] Eres príncipe, aquí me tienes, te conviertes en ogro, chao”, dijo a sus seguidores.

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