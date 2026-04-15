¿Quién es la mamá de Aida Merlano y porqué se fugó de la cárcel?

Aida Victoria Merlano es una creadora de contenido colombiana de 26 años de edad que recientemente se encuentra en el ojo público de nueva cuenta debido a su participación en el reality show La Mansión VIP.

Pese a que La Mansión VIP se estrenó apenas el pasado 12 de abril, en redes sociales ya comenzaron a viralizarse fragmentos en los que aparece Aida Victoria Merlano contando sus experiencias personales.

Entre estas experiencias no sólo se encuentran las fuertes emociones provocadas por la separación de ella y su hijo; a quien dijo que tuvo que dejar en Colombia para ir al programa del creador de contenido HotSpanish, sino una relacionada con su mamá.

¿Quién es la mamá de Aida Victoria Merlano?

La madre de Aida Victoria Merlano es Aida Merlano Rebolledo, una abogada y política colombiana que fue miembro del Congreso de la República de Colombia y señalada por diversos crímenes.

La política y exsenadora colombiana recibió una condena de 15 años de prisión por delitos como fraude electoral, portación ilegal de armas, concierto para delinquir agravado, fuga, soborno y falso testimonio.

En octubre del 2019 la madre de Aida Victoria fue protagonista de una fuga cuando esta se encontraba en una cita odontológica; las autoridades venezolanas la recapturaron en 2020 cuando se encontraba en Maracaibo, Venezuela, y en marzo del 2023 fue deportada a Colombia.

Aida Merlano Bedolla ı Foto: Especial

En 2022 Aida Victoria Merlano recibió una condena de 13 años y 8 meses por haber ayudado a su madre a fugarse, pues de acuerdo con la información que se conoce esta actuó como cómplice.

Durante su participación en La Mansión VIP Aida contó la experiencia que tuvo en su captura, pues dijo que policías vestidos de civiles le apuntaron con un arma y la detuvieron, y mientras la trasladaban pensó que su vida debía cobrar sentido.

“En el camino cuando yo iba presa lo único que pensaba era ‘hoy me pudieron haber matado y hasta hoy mi vida nunca tuvo sentido, si yo salgo de este problema mi vida tiene que tener sentido de aquí en adelante’ estudié durante seis semestres una carrera que odiaba, intenté complacer a mi mamá” dijo la creadora de contenido.

Además de esto, la creadora de contenido dijo que su mamá se encuentra presa por “compra de votos”, aseguró que en Colombia “el 90 por ciento de los políticos compran votos”, pero a su madre la metieron presa.

Aida Victoria cuenta la historia de su mama. Compra de votos, cárcel, cómo se fugó y su sentencia. QUE FUERTE ES AIDA ❤️ #LaMansionVIP pic.twitter.com/JXsQIDzZeL — ★ Blueeye ★ (@bblueyeee) April 13, 2026

Dijo que la fuga de su madre fue cinematográfica, pues existe un video captado por una cámara de seguridad en el que se puede apreciar el momento exacto en el que su madre se tiró de una cuerda para escaparse.

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