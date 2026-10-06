¿Dónde está el arca de Noé, dónde fue encontrada y dónde encalló según el último descubrimiento?

Un grupo de científicos se encuentra trabajando en uno de los descubrimientos más asombrosos de los últimos años, pues están realizando perforaciones en una formación que aseguran es el arca de Noé.

Por medio de redes sociales, los investigadores de Escaneos del Arca de Noé han compartido el progreso detrás de este arduo trabajo que han realizado por años, incluyendo las recientes perforaciones y muestras de suelo que han logrado obtener.

Los estudios geofísicos que se han realizado bajo la superficie de la formación similar al arca de Noé ha presentado “anomalías inusuales, incluyendo patrones interpretados como corredores, cámaras y ángulos rectos”.

For decades, the Durupınar formation has been debated, dismissed and investigated.



But this season, we’ve gone further than ever before.



Radar scanning.⁰Hundreds of soil samples.⁰Core drilling deep beneath the surface.



And the more data we collect, the harder it becomes to… pic.twitter.com/KmONtwJYdz — Noahs Ark Scans (@noahsarkscans) October 6, 2026

¿Dónde está el Arca de Noé?

De acuerdo con las pulicaciones recientes, la formación Durupinar mide 515 pies de largo, tal como los 300 codos descritos en el Génesis, y se localiza en las montañas de Ararat, el pico más alto de Turquía que se localiza en el extremo oriental, cerca de Irán y Armenia.

Los científicos se encuentran realizando perforaciones para extraer el material que se encuentra dentro, con la finalidad de realizar análisis de laboratorio para determinar si se trata del arca de Noé.

Localización de las montañas de Ararat ı Foto: Captura de pantalla

Actualmente existen visitas guiadas en el yacimiento arqueológico del arca de Noé, y los costos de estos dependen de la duración:

3 días mil 100 dólares para adultos y 750 dólares para menores de edad. 200 dólares adicionales por habitación individual por persona

5 días mil 800 dólares para adultos y mil 200 dólares para menores de edad. 325 dólares adicionales por habitación individual por persona

12 días 3 mil 600 dólares para adultos y 2 mil 400 dólares para menores de edad. 650 dólares adicionales por habitación individual por persona

Estos tours que son programados anualmente incluyen agua y comida, transporte, recogida y traslado al aeropuerto, habitación doble, guías con personas de habla inglesa y tarifas de entrada al recinto.

Además, a estos tour se pueden adicionar otros sitios bíblicos y arqueológicos que se encuentran cerca, como Hattusa, la Ruta del Éxodo, el Monte Sinaí de Arabia, las Siete iglesias del Apocalipsis y Patmos, entre otros.

Tours de otros sitios bíblicos y arqueológicos cercanos al arca de Noé ı Foto: Captura de pantalla

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