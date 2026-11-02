¿Quién es Danko Flores Cid, el hijo de Mauricio Flores detenido por tráfico de drogas?

¿Quién es Danko Flores Cid, el hijo de Mauricio Flores detenido por trafico de drogas?

Danko Flores Cid, el hijo del comediante Mauricio Flores, fue detenido hace un par de días despuésde que se descubriera droga al interior del vehículo en el que viajaba durante un procedimiento realizado por personal de Aduanas al norte del país.

Los funcionarios utilizaron un escáner para inspeccionar la camioneta en la que él viajaba en dirección a la ciudad de Santiago y advirtieron la presencia de una sustancia sospechosa en una de sus partes.

Danko Flores, hijo de Mauricio Flores, fue sorprendido con 18 kilos de cocaina! Para mover ese nivel de droga quiere decir que hace rato andaba metido en el tráfico. pic.twitter.com/674AqftpKM — Marcelo... (@Marcelojoker1) October 30, 2026

Posteriormente, se determinó que Danko Flores transportaba 18 kilos de droga, la cual estaba oculta en el tablero del vehiculo. En redes sociales circulan las imágenes oficiales que muestran el momento en que encuentran los paquetes con droga en el auto del chico.

Luego del procedimiento, el hijo del humorista fue trasladado hasta el Tribunal de Garantía de Pozo Almonte, donde se llevó a cabo su audiencia de formalización.

Finalmente, la justicia fijó un período de 120 días para desarrollar la investigación y esclarecer los antecedentes del caso, después de que se resolvió decretar la medida cautelar de prisión preventiva.

¿Quién es Danko Flores Cid?

Danko Flores Cid es hijo del comediante Mauricio Flores, aunque prefiere llevar una vida lejos del espectáculo, ya que incluso mantiene sus perfiles privados.

🔴 El periodista Stjepan Tarbuskovic indagó en los detalles tras la detención de Danko Flores, hijo del comediante Mauricio Flores, quien fue detenido tras ser sorprendido con casi 19 kilos de cocaína en su vehículo.



El procedimiento ocurrió el pasado 27 de octubre en el… pic.twitter.com/gpO7mkgiqK — Chilevisión (@chilevision) November 2, 2026

En la descripción de su cuenta de Instagram señala que suele movilizarse entre Iquique y Santiago. Además, indica que se desempeña en el área de producción de eventos.

“Como familia estamos atravesando un momento profundamente doloroso y difícil. Como padre, hay situaciones que uno jamás quisiera enfrentar, pero mi deber es estar presente y acompañar”, lamentó Mauricio Flores.

La hermana del detenido reaccionó con angustia a la situación que atraviesa su hermano tras ser detenido al norte del país.

“No sé cómo escribir para ti, porque duele y sin duda es el dolor más grande que he sentido en mi vida, ese dolor que viene desde adentro. ”, señaló la joven. “Tengo miedo, tengo ganas de que esto solo sea una pesadilla”, añadió.

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