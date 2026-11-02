¿Qué tiene que ver Lenny Kravitz con un accidente aéreo en Miami? Aunque a primera vista parece que no hay relación, en redes sociales varias publicaciones ligan a un avión estrellado con el icónico cantante estadounidense.

Las redes sociales han mostrado preocupación sobre la integridad del músico después de que varias versiones señalaron que el artista formaba parte de los pasajeros del viaje. En La Razón te contamos si hay algo de verdad en esta historia de Internet.

¿Por qué vinculan a Lenny Kravitz con el avión estrellado en Miami?

En redes sociales, comenzó a esparcirse el rumor de que Lenny Kravitz murió en un accidente aéreo, después de que un avión en el que supuestamente iba de pasajero, se estrelló en Palm Beach, Florida, en una zona residencial.

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Los Internautas identificaron al piloto como alguien que habría volado en el pasado con el famoso, por lo que enseguida surgieron los rumores de que el famoso también iba en el avión del accidente, por lo que aseguraron que había muerto.

Sin embargo, el equipo de Lenny Kravitz ya ha reaccionado a las especulaciones y aseguran que “los reportes son falsos e incorrectos”. Incluso, Eily Shelton, piloto que llegó a volar con el también actor y fue ligada al accidente, negó haber estado a cargo de la aeronave que cayó.

Lenny Kravitz denies rumor he was on fatal Learjet crash in Florida that killed 9:



"The reports are untrue and incorrect" — rep



Rumor started after pilot's FB post + Google panel briefly showed him dead. pic.twitter.com/23vGgesZeC — Filmaesthete (@filmaesthetetw) November 2, 2026

“Hace poco me enteré de que circulan rumores de que yo era el piloto en el reciente accidente ocurrido en Palm Beach. Quisiera aclarar, con todo respeto, que no fue así”, comenzó en sus redes sociales.

Agregó: “Pido, por favor, que se deje de especular y de difundir información errónea sobre esta tragedia, y que se muestre respeto hacia las personas involucradas. Mi más sentido pésame para todos aquellos que perdieron la vida y para quienes se han visto afectados”, escribió.

La aeronave que se estrelló era un jet privado donde volaban nueve personas a 8 millas de Mar-a-Lago y no hubo sobrevivientes. De momento, no se ha hecho pública la lista de pasajeros. En redes sociales, circulan los audios de los últimos momentos antes del accidente.

To those spreading misinformation, claiming Lenny Kravitz died on the jet that crashed yesterday in Florida, please stop, it’s not true.



Emily Shelton posted on Facebook clarifying she was not the pilot of the crashed plane, asked people to stop spreading misinformation, and… pic.twitter.com/fXwU849lJ0 — Nurse Lioness (@CardioFixer) November 2, 2026

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