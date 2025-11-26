Fan le arranca las rastas a Lenny Kravitz en pleno concierto | VIDEO

Lenny Kravitz vivió un momento doloroso durante una presentación que forma parte de su gira musical Blue Electric Light Tour. Fue el pasado 21 de noviembre que ocurrió el incidente con una fan que ha desatado indignación en redes sociales.

Le arrancan las rastas a Lenny Kravitz

Fue mientras Lenny Kravitz, de 61 años de edad, interpretaba su icónico tema Let Love Rule, que se acercó al público con la intención de tener un momento especial con los asistentes a su concierto en el Brisbane Entertainment Centre, sin esperar que todo se tornaría en una situación tensa.

Y es que una seguidora, en medio de su entusiasmo por ver tan cerca al famoso, le arrancó cuatro rastas de la parte trasera de la cabeza. En redes sociales, fueron replicados los videos sobre lo que ocurrió en la presentación, donde el momento de emoción se transformó en uno de angustia.

TE RECOMENDAMOS: Rumores Aseguran que Fátima Bosch podría perder su corona como Miss Universo

A pesar de que había una barrera para evitar incidentes y a Kravitz lo seguían elementos de seguridad, al acercarse demasiado a una de las bardas, la reacción de un fan fue jalarle las rastas. Después de ello, siguió su recorrido, manteniendo la distancia.

Así reaccionó Lenny Kravitz al accidente con una fan

Después del momento inesperado, el propio Lenny reaccionó a la situación, tomándoselo todo con filosofía y comprendiendo que fue un momento de emoción desmedida y no le jalaron las rastas con la intención de hacerle daño.

“No voy a dejar de salir a cantar Let Love Rule porque ese es nuestro momento juntos. Brisbane, eres salvaje. Te amo”, dijo a los asistentes, quienes reaccionaron con emoción.

Fanática le arrancó las rastas a Lenny Kravitz. A pesar de la sorpresa, el cantante dejó claro que no cambiaría la forma en que conecta con sus fans durante esa canción. ¡Un tipazo! pic.twitter.com/VS26pTmgUh — Sónica (@Sonica_mx) November 24, 2025

Posteriormente, el artista habló del incidente en sus redes sociales, con una declaración bastante similar en la que una vez más, demostró el amor por su público.

“Brisbane, eso fue salvaje. Cuando salí para Let Love Rule, una joven muy emocionada me arrancó cuatro rastas. ¿Sabes lo fuerte que tienes que tirar para sacarme eso de la cabeza? ¡Maldita sea, nena!”.

Lenny Kravitz sigue dando presentaciones en vivo e incluso, este miércoles se dio a conocer que dará conciertos en Guadalajara y Monterrey, lo que ha emocionado a los fans de provincia.