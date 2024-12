Lenny Kravitz en la CDMX: fecha y costo de los boletos de su concierto en el Palacio de los Deportes

Lenny Kravitz está listo para poner a rockear a sus fans chilangos con su esperado concierto que ofrecerá muy pronto en el Palacio de los Deportes, como parte de su Blue Electric Light Tour 2024, el cual justamente va a ser uno de los eventos que los melómanos no se pueden perder para cerrar el año.

Cabe recordar que Lenny Kravitz es uno de los famosos que les encanta estar en la Ciudad de México, no se sabe si porque realmente ama al país o porque si piensa que “México is so cheap”, pero los fans muy seguido se lo encuentran haciendo de las suyas en la capital, como cuando hace unos meses instaló una de sus guitarras en el Ángel de la Independencia para echarse unos riffs.

Tras ello, Lenny Kravitz anunció que tenía contemplada a la CDMX para dará un concierto como parte de su gira Blue Electric Light Tour 2024 y que el recinto elegido para interpretar sus mejores éxitos fue el Palacio de los Deportes. La fecha será el próximo 14 de diciembre, lo que es el siguiente sábado.

La preventa inició desde el pasado 12 de agosto y la venta general el 14 de ese mes, pero los fans aún pueden adquirir entradas para gozar de canciones como “Again”, “American woman”, “I belong to you” y “Can’t get you out off my mind”.

Precio de los boletos del concierto de Lenny Kravitz en el Palacio de los Deportes

Por si fuera poco, Lenny Kravitz no vendrá sólo al Palacio de los Deportes, sino que va a tener de telonera a Cancamusa, la querida artista chilena que se sumó hace unos meses a Los Bunkers como baterista y que estará con ellos en la grabación de su esperado MTV Unplugged.

Este es el costo de los boletos para ir a ver a Lenny Kravitz en la CDMX: