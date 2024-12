Nicko McBrain, baterista de Iron Maiden, se va de la banda: ‘será mi último concierto'

Triste noticias para los fans de Iron Maiden y los “true”, pues este sábado 7 de noviembre Nicko McBrain, el baterista, anunció que abandonará la legendaria banda de metal tras más de 40 años de estar en ella.

Fue a través de un comunicado compartido en las redes sociales de Iron Maiden donde Nicko McBrain hizo el anuncio y dio a conocer los motivos por los cuales tomó esa decisión.

El famoso señaló que para él este es el momento ideal para dejar de lado el “exigente” estilo de vida que conlleva estar de gira siempre con una banda de la talla de Iron Maiden. Además, detalló que el show que la agrupación ofrecerá en Brasil este sábado 7 de diciembre será el último que brinde.

“Después de mucha consideración, con tristeza y alegría, anuncio mi decisión de dar un paso atrás en el exigente estilo de vida de las giras. Hoy, sábado 7 de diciembre, São Paulo será mi último concierto con Iron Maiden. Le deseo a la banda mucho éxito en el futuro”, dijo.

Agregó que, pese a que ya ha tomado esta decisión, siempre formará parte de la familia Iron Maiden, pero detalló que ahora se centrará en atender sus negocios y proyectos más personales.

“Seguiré siendo parte de la familia de Iron Maiden, trabajando en varios proyectos que mis veteranos managers, Rod Smallwood y Andy Taylor, tienen en mente para mí. También trabajaré en diferentes proyectos personales y me centraré en mis negocios actuales, incluyendo The British Drum Company, Nicko McBrain’s Drum One, Titanium Tart y, por supuesto, Rock-N-Roll Ribs”, continuó.

Finalmente, Nicko McBrain le dedicó unas palabras de agradecimiento a sus fans: “¡Girar con Maiden estos últimos 42 años ha sido un viaje increíble! A mis fieles fans, vosotros hicisteis que valiera la pena y os quiero. A mi querida esposa, Rebecca, lo hiciste infinitamente más fácil y te quiero. A mis hijos, Justin y Nicholas, gracias por entender mis ausencias y os quiero. A mis amigos, que siempre estáis ahí para mí, os quiero. A mis compañeros de banda, hicisteis mi sueño realidad y os quiero”.