Bobby Pulido anuncia su retiro de la música para ¡entrar a la política!: ‘Me gustaría servir'

Bobby Pulido, querido cantante recordado por el mega hit “Desvelado”, le está quitando el sueño a sus fans, no porque anunció que se va a retirar de la música, sino porque anunció que lo hará para adentrarse de lleno a la política.

Fue a través de un evento especial, el cual se transmitió en vivo en su página de Facebook, donde Bobby Pulido hizo el polémico anuncio, en el que agradeció a sus fans por todos estos años de apoyo y de disfrutar de su música, imagen y voz.

De acuerdo con sus declaraciones, Bobby Pulido realizará el próximo 2025 su gira de despedida, de la cual no dio detalles como duración, fechas o las ciudades que visitará. Además remarcó que será en 2026 cuando ya de el giro completo a su vida y se dedique a la política.

“Hoy estoy anunciando mi gira de despedida para el próximo año, no es una decisión que haya tomado a la ligera, la he pensado mucho, siento que mi vida ha cerrado un círculo completo”, dijo el cantante.

“En 2026 estaré postulándome en un cargo político, en un intento por cumplir mi sueño de toda la vida, servir a mi gente. Por ahora no puedo revelar a qué puesto me postularé ni ningún detalle, la gente agotada de una temporada política, en su debido momento todos sabrán lo que represento y en que capacidad me gustaría servir”, abundó Bobby Pulido.

Los fans esperan con ansias a que Bobby Pulido anuncie las fechas de su gira del adiós para así cantar una vez más con el “Desvelado”. Sin embargo, ya se están preparando para tirarle hate cuando anuncie el partido político al que se va a anexar y el cargo que ocupará, con su nula experiencia en cargos públicos ni política. Asimismo, especulan que el hueso que le ofrecieron debe ser monumental para que se retire de la vida artística.