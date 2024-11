Simi Fest 2024: Así se vivió el festival de música de Dr. Simi con los bailes virales de las botargas

Este fin de semana fue el Simi Fest 2024, un nuevo festival de música que se llevó a cabo en el Parque Bicentenario y el cual tuvo como insignia a la figura del Dr. Simi, ícono de las Farmacias Similares y quien se volvió un emblema para los fans de conciertos cuando comenzó la tendencia de lanzar los peluches del doctor a los escenarios de los artistas en México.

Así se vivió el Simi Fest 2024

Tras volverse un personaje icónico para la cultura pop actual, el Dr. Simi ya tiene su festival de música, el Simi Fest, donde pudimos ver a decenas de botargas como las que están en los establecimientos de la farmacéutica, Estas botargas se viralizaron durante el evento del fin de semana por sus llamativos bailes.

Aunque no todo fue memes, pues en el festival estuvieron presentes importantes artistas como Jungle y Paak and the Free Nationals, además de varios artistas internacionales y nacionales. Todo esto a un costo mucho menor que el de otros festivales en la CDMX, como el Corona Capital o el Vive Latino.

Fue una joyita 👌

kit de bienvenida

Simis por todos lados dándolo todo

La gente Super tranqui

Y música muy chingona@jungle4eva / Anderson Paak y free nacionals😎, se rifaron también Tecnicolor fabrics, Plastilina mosh puso el desmadre

100% surreal#SimiFest pic.twitter.com/QTfS3zLHJD — jomar786 (@Jomar786) November 24, 2024

En redes sociales, el público expresó su sorpresa ante el festival de música, pues celebraron que más allá de las excelentes presentaciones de los artistas, había un buen trato para la audiencia, pues destacaron como recibieron un kit de bienvenida, diversas actividades Similares donde se incluía una fábrica para hacer tu peluche y una menor cantidad de público, lo que generó un ambiente divertido y tranquilo, todo a un costo menor que en otros eventos de este estilo.

“Gracias a la persona que le aventó el primer Simi a Aurora en aquel CC21, sin eso no hubiera sucedido el Simifest", “hace tiempo que no me la pasaba tan bien en un festival“, ”el Simi Fest se sintió como vivir en un universo alterno rarísimo pero increíble" y “más festivales como el Simi Fest, hasta paletas te regalaban", son algunos de los comentarios en redes sociales respecto al evento.

Los Simi bailan y rompen el Internet

Sin lugar a dudas, las botargas de Dr. Simi pusieron todo el ambiente en el Parque Bicentenario, pues cuando el escenario estaba vacío, no dudaron en subirse y bailar. Se viralizó particularmente, el momento en el que podemos verlos todos juntos con otros miembros del staff mientras bailaban la canción ‘Pedro’ de Agatino Romero, Jaxomy y Raffaella Carrà.

El #SimiFest tiene que ser la experiencia más surreal que se haya vivido en un festival en México. pic.twitter.com/YEZVIgD8kc — Diegoberto (@bertobellamy) November 23, 2024

Y es que estaban en todos lados, vestidos de todas formas y bailando cualquier género que les pusieran, ¡increíble!

Día y noche, la energía no se les acabó y lucían tan felices que incluso generó que muchos quisieran formar parte de su grupo.

Simi hasta fue DJ ¡y se dio un beso de 3 con otras botargas! Esas mañas no se las conocíamos al tierno doctorcito...

Sin lugar a dudas, el Simi Fest 2024 dejó un gran sabor de boca y los fanáticos de la botarga y de la buena música, esperan que este surreal pero buen evento se siga realizando.