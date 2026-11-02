Paola Dalay confirma romance con César Romo y dice que ‘no hubo infidelidad’ a José Eduardo Derbez | VIDEO

Aunque Paola Dalay y José Eduardo Derbez recién anunciaron su separación el 1 de noviembre de 2026, la pareja reveló que llevaban ya un tiempo separados y que al final, habían quedado en buenos términos.

Sin embargo, el público no pasó por alto una foto que publicó la influencer justo antes de anunciar su rompimiento con el padre de su hija, en la que aparece con un hombre, identificado como el futbolista César Romo.

👀🍵 ¡Ya salió el peine! Paola Dalay estaría estrenando romance con el futbolista César Romo y, ante los rumores, aclara que su relación comenzó cuando ya había terminado con José Eduardo Derbez. 😏



¿Le creemos? 🤭 Porque entonces, ¿qué pasó con aquella teoría de una posible… pic.twitter.com/reEA2k6nfv — Raul Gutierrez🇲🇽 (@Raulgutierrez) November 2, 2026

Rápidamente, en redes sociales comenzaron a especular sobre un romance entre Paola Dalay y César Romo, incluso asegurando que él había sido el motivo por el que ella decidió terminar de manera definitiva con José Eduardo Derbez.

Paola Dalay confirma romance con César Romo

Fue durante el programa de YouTube de Gustavo Adolfo Infante que la creadora de contenido confirmó que tiene un romance con el efensa de Raniza FC en la Kings League Americas.

Al recibir la pregunta directa, ella dijo: “Sí, estamos saliendo. Quiero aclarar que lo conocí ya que yo había terminado con José Eduardo, obviamente aunque no era público yo seguí con mi vida así como él también lo hizo”, explicó.

“No somos novios, no tenemos una relación, pero nos estamos conociendo, estamos saliendo y está fluyendo bastante bien”, aclaró ella sobre en qué momento está con el futbolista.

Aunque no quiso decir el motivo exacto de la separación, también destacó que no hubo un tercero en discordia. “No hubo infidelidades de parte de ninguno de los dos, los dos estamos muy tranquilos por ese lado”, explicó.

Además, aseguró que hubo mucho respecto por parte de ambos y negó que existiera violencia. “José Eduardo es una persona increíble, un papá espectacular y como pareja también es una persona increíble, nada más hay veces que hay cosas que no dan para más”, agregó.

El público reaccionó de manera dividida, pues aunque muchos critican a la famosa por darle vuelta a la página, otros la buscan comprender. Te dejamos algunas reacciones:

“Los hombres hacen lo mismo, se dejan y al día siguiente ya tienen otra, ¿por qué la mujer no puede?"

“Super frontal y sincera, preferimos esto a que lo oculten y no tengan ovarios para decirlo”.

“Los tiempos de Nodal son perfectos”.

“Cuando una mujer se va es porque ya lo intento por mucho tiempo, la vida sigue”.

“Ya ni vivian juntos, en sus videos se ve que ella ya vivia en otro lado”.

“Más que claro, ella fue la infiel”.

¿Quieres saber más?

¿Quién es César Romo? El nuevo novio de Paola Dalay

Video | Así anunciaron José Eduardo Derbez y Paola Dalay su separación

¿Qué edad tienen José Eduardo Derbez y Paola Dalay y cuántos años tenían juntos?

Paola Dalay comparte FOTO con un hombre antes de anunciar su separación, ¿quién es?