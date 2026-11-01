¿Qué edad tienen José Eduardo Derbez y Paola Dalay y cuántos años tenían juntos?

Este domingo 1 de noviembre, José Eduardo Derbez y Paola Dalay dieron a conocer su separación, una noticia que en el pasado ya había dado de qué hablar, pues desde julio de este año ya se hablaba sobre una posible ruptura.

Finalmente, la pareja dio el anuncio de su separación a través de un breve comunicado en sus redes sociales, donde aparecen con expresiones serias mientras explican que llevaban tiempo separados, pero no estaban listos para compartir la información con el público.

💔 ¡José Eduardo Derbez y Paola Dalay anuncian su separación! La noticia sorprendió a sus seguidores; ¿qué ocurrió entre la pareja?https://t.co/VExjMN8tRu — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 1, 2026

“Tomamos la decisión de separarnos con mucho amor y mucho respeto, sobre todo por nuestra hija y porque también entre nosotros hay mucho amor y mucho cariño de tantos años”, expresó José Eduardo Derbez.

¿Qué edad tienen José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

El hijo de Eugenio Derbez tiene 34 años de edad, pues nació el 14 de abril de 1992, mientras que Paola Dalay tiene 24 años, pues nació el 22 de marzo de 2002.

De este modo, existe una diferencia de 10 años entre ambos, un detalle que llegó a generar comentarios entre el público al considerar que las etapas en estos periodos de vida llegan a ser opuestas entre si.

¿José Eduardo Derbez y Paola Dalay se van a separar? ı Foto: IG: @jose_eduardo92

¿Cuántos años tenían juntos José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

La pareja mantuvo su relación por casi siete años. Todo inició cuando él vio una foto de la joven en redes sociales y decidió responderle a una de sus historias en Instagram.

Tras este primer mensaje, se comenzaron a conocer más a fondo, sin saber que terminarían por formar una familia. Ella admitió que aunque sabía quién era él y sus familiares, nunca sospechó que se convertiría en su pareja.

Por su parte, José Eduardo quiso viajar a Toluca para conocer personalmente a Paola; el encuentro estuvo lleno de dudas, ya que la influencer incluso pidió a sus papás que la acompañaran, pues tenía dudas de que sí fuera el actor.

Ella es Paola Dalay, novia de José Eduardo Derbez ı Foto: Especial

Segun la información disponible, su historia sentimental comenzó el 20 de octubre de 2019, aunque no compartieron imágenes juntos hasta un tiempo después, en el mes de marzo.

Paola admitió que en ese entonces tuvo que enfrentarse a comparaciones físicas con la ex del famoso, Bárbara Escalante. Con el paso de los años, empezaron a vivir juntos y el 30 de junio de 2024, nació su hija Tessa.

El 1 de noviembre del 2026, Paola Dalay y José Eduardo Derbez hicieron pública su separación y aclararon que esto había sucedido hace unos meses, por lo que se sabe que no alcanzaron a celebrar su séptimo aniversario.

¿Quieres saber más?

Paola Dalay comparte FOTO con un hombre antes de anunciar su separación, ¿quién es?

José Eduardo Derbez y Paola Dalay anuncian su separación, ¿qué pasó?

¿Son reales las FOTOS de Will Smith con una supuesta novia joven?

Estos son los lujosos tenis con los que fue detenida Inés Gómez Mont, ¿cuánto cuestan y qué modelo son?