La serie en formato vertical De víctima a intocable es un drama creado con Inteligencia Artificial en el que una joven vive un engaño cuando cree que se mensajea con otra persona.

¿De qué trata De víctima a intocable?

De víctima a intocable sigue la historia de Nora, quien pasa tres meses creyendo que mantiene conversaciones con Teo, el chico que ama en secreto y el capitán más frío del equipo de baloncesto.

De víctima a intocable, ¿Dónde ver el drama? ı Foto: Especial

Sin embargo, al paso del tiempo descubre que en realidad ha estado hablando con Bruno, la pareja de Cloe. Este malentendido desata una ola de envidia, rumores y humillación pública que amenaza con arrebatarle su beca y su futuro académico.

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Cuando Teo interviene para defenderla, los eventos toman un giro inesperado que nadie anticipaba.

¿Dónde ver De víctima a intocable?

Originalmente, esta serie es de Podrás ver cada uno de los episodios de la serie a través diversas plataformas como Suikora. Los primeros capítulos están disponibles de manera gratuita a través de la aplicación antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

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