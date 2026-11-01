Solo un beso es una serie en formato vertical que acumula decenas de millones de reproducciones en ReelShort. La producción se basa en la primera entrega de la famosa serie de novelas de Wattpad de Emily Jean, que se centra en la vida de Farrah Blake, una estudiante de último año de instituto.

En La Razón te contamos de qué trata esta producción viral y dónde puedes verla.

¿De qué trata la serie viral Solo un beso?

Farrah Blake está a punto de terminar el instituto y sueña con vivir una historia de amor antes de que llegue el verano. Mientras sus amigas ya disfrutan del amor y nuevas experiencias, ella siente que se está quedando atrás, pues algunos de sus compañeros se burlan de ella y la apodan “la Virgen María”.

Desde hace años, Farrah guarda en secreto sus sentimientos por Ethan Sinclair, su mejor amigo de la infancia y uno de los chicos más populares del colegio. Aunque fantasea con que él corresponda a su amor, la sobreprotectora madre de Ethan y sus propias inseguridades la llevan a convencerse de que nunca podrían estar juntos.

Farrah repite que alguien como Ethan debería salir con una chica diferente. Sin embargo, en el fondo, desea que él la vea como algo más que una amiga.

Todo se complica cuando Ethan encuentra a un chico que considera ideal para ella y la anima a darle una oportunidad. Entonces, Farrah deberá decidir entre abrir su corazón a alguien nuevo o aceptar que los sentimientos que ha guardado durante años por su encantador y mejor amigo siguen más vivos que nunca.

Solo un beso, serie ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

Solo un beso: ¿Dónde ver la serie viral de romance?

Solo un beso es una serie en formato vertical que forma parte del catálogo de la plataforma ReelShort, la cual está disponible para descargar de su app móvil gratuitamente en dispositivos inteligentes.

Es necesario contar con una suscripción activa para disfrutar de los 72 capítulos que integran la serie completa, sin embargo, los primeros once episodios pueden verse sin costo alguno.

Otra opción para disfrutar de esta serie es TikTok. Puedes buscar en alvarado6514.

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