Quién es el eliminado de hoy 1 de noviembre de ¿Quién es la máscara? 2026

Conoce a los eliminados de hoy de ¿Quién es la máscara? 2026

Los personajes de ¿Quién es la máscara? 2026 se enfrentarán y habrá dos eliminados de la competencia en un programa especial por el Día de Muertos.

Los personajes que se enfrentan hoy son Octavia Ventosa, Carmela Tarantela, Alex Loro, Caco Mixtle, Dr. Kaboom y Patito Feo.

Para esta festividad, los personajes interpretarán temas de celebridades que ya fallecieron o canciones que tengan que ver con la muerte.

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Quiénes son los eliminados de hoy de ¿Quién es la máscara?

De acuerdo con los fans, los personajes eliminados de hoy de ¿Quién es la máscara? 2026 serían Caco Mixtle y Octavia ventosa.

Sin embargo, los fans tienen que esperar a que se transmita todo el episodio completo para conocer a los verdaderos eliminados y también conocer la verdadera identidad de los famosos que están detrás de la máscara.

Todos los eliminados de ¿Quién es la máscara?

Gárgola era René Casados

Rito Cangurito era Verónica Montes

Beto Batazo era Latin Lover

Atrapasueños era Alejandra Barros

Tiburcio era Vanessa Huppenkothen

Qué pasa hoy en ¿Quién es la máscara?

Hoy es el espacial de Día de muertos así que los investigadores van a disfrazarse de algunos de los personajes más icónicos de la música, el cine y la televisión. Por ejemplo, Mauricio Ochmann se disfrazó de Freddy Mercury, el legendario cantante de Queen.

Juanpa Zurita se disfrazó de Miguel, el niño de la película de Coco. Jair Sánchez, conductor digital de la máscara se vistió de calabaza. Yuri se vistió de la icónica Marilyn Monroe. Anahí fue fiel a la tradición mexicana y se disfrazó de catrina.

Hasta los personajes de ¿Quién es la máscara? añadieron detalles de Día de Muertos y Halloween a sus disfraces para salir al escenario a dar un impactante show para todo el público.

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