Quién es el eliminado de hoy 25 de octubre en ¿Quién es la máscara? 2026

Conoce al eliminado de hoy de ¿Quién es la máscara?

Este domingo se lleva a cabo el tercer capítulo de ¿Quién es la máscara? 2026 en donde se presentará a los últimos seis participantes del programa y lamentablemente dos de ellos saldrán eliminados del juego.

Este domingo los seis nuevos concursantes son: Ana Conda, Licua Checo, Atrapasueño, Caco Mixtle, Tiburcio y Roseta Palomares.

Quiénes son los eliminados de ¿Quién es la máscara? 2026

De acuerdo con los fans, los dos eliminados de ¿Quién es la máscara? 2026 serían Atrapasueños y Tiburcio. Sin embargo, los seguidores del programa tienen que esperar a que se transmita el episodio completo para conocer a los verdaderos eliminados del capítulo de hoy.

Esto pasará hoy en ¿Quién es la máscara? 2026

Como en todos los episodios, habrá dos enfrentamientos en los que participarán 3 personajes en cada uno. Se prevé que el primer enfrentamiento sea entre Roseta Palomares, Caco Mixtle y Tiburcio.

En el segundo encuentro se enfrentarían Ana Conda, Licua Checo y Atrapasueños.

Según las filtraciones, solo se tiene confirmadas las canciones que van a cantar tres de los personajes y son las siguientes: Anaconda, Tropicoqueta de Karol G; Licua Checo, Todo lo fue de Lenin Ramírez y Atrapasueños, Muñekita de Kali Uchis y El Alfa.

Como en todos los capítulos uno de los personajes va a ser salvado por los investigadores y el segundo por el público. Cabe recordar que los investigadores tienen la opción de usar el botón de salvación, pero solo lo pueden usar una vez cada uno en toda la temporada.

Juanpa Zurita lo usó para salvar a Slash en el primer programa, por lo que Anahí, Yuri y Mauricio Ochmann todavía tienen ese beneficio para usarlo con el resto de los personajes, sin embargo, en el capítulo 3 nadie va a hacer uso de ese botón y habrá dos eliminados.

Todos los eliminados de ¿Quién es la máscara? 2026

Gárgola era René Casados

Rito Cangurito era Verónica Montes

Beto Batazo era Latin Lover

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